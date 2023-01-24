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ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 24.01.2023
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:59
2023-01-24T14:59
2023-01-24T14:59
специальная военная операция на украине
донецк
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сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел… по направлению: 14.42 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район), выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда натовского калибра