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ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/donetsk-1847088336.html
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 24.01.2023
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:59
2023-01-24T14:59
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
украина
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел… по направлению: 14.42 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район), выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
14:59 24.01.2023
 
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколок снаряда
Осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколок снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел… по направлению: 14.42 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район), выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 января, 15:36Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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