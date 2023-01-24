https://ria.ru/20230124/donbass-1847063454.html

СБУ задержала жителя Донбасса, якобы собиравшего данные об украинской армии

СБУ задержала жителя Донбасса, якобы собиравшего данные об украинской армии - РИА Новости, 24.01.2023

СБУ задержала жителя Донбасса, якобы собиравшего данные об украинской армии

На Украине задержали экс-сотрудника расформированного спецподразделения милиции "Беркут" по подозрению в сборе и передаче данных об украинских войсках, сообщили РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:46

2023-01-24T13:46

2023-01-24T13:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

служба безопасности украины

беркут (спецназ украины)

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. На Украине задержали экс-сотрудника расформированного спецподразделения милиции "Беркут" по подозрению в сборе и передаче данных об украинских войсках, сообщили во вторник в Службе безопасности Украины. "Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника в прифронтовых районах Донецкой области (подконтрольной Киеву части ДНР – ред.). Злоумышленником оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут", который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. Как утверждают в ведомстве, задержанный собирал и передавал информацию о дислокации и перемещениях украинских войск. "На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по статье "коллаборационная деятельность". Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в СБУ. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230120/internet-1846363584.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, донецкая народная республика, служба безопасности украины, беркут (спецназ украины), россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины