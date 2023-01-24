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СБУ задержала жителя Донбасса, якобы собиравшего данные об украинской армии - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/donbass-1847063454.html
СБУ задержала жителя Донбасса, якобы собиравшего данные об украинской армии
СБУ задержала жителя Донбасса, якобы собиравшего данные об украинской армии - РИА Новости, 24.01.2023
СБУ задержала жителя Донбасса, якобы собиравшего данные об украинской армии
На Украине задержали экс-сотрудника расформированного спецподразделения милиции "Беркут" по подозрению в сборе и передаче данных об украинских войсках, сообщили РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:46
2023-01-24T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
служба безопасности украины
беркут (спецназ украины)
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. На Украине задержали экс-сотрудника расформированного спецподразделения милиции "Беркут" по подозрению в сборе и передаче данных об украинских войсках, сообщили во вторник в Службе безопасности Украины. "Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника в прифронтовых районах Донецкой области (подконтрольной Киеву части ДНР – ред.). Злоумышленником оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут", который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. Как утверждают в ведомстве, задержанный собирал и передавал информацию о дислокации и перемещениях украинских войск. "На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по статье "коллаборационная деятельность". Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в СБУ. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230120/internet-1846363584.html
украина
донецкая народная республика
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в мире, украина, донецкая народная республика, служба безопасности украины, беркут (спецназ украины), россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины, Беркут (спецназ Украины), Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
13:46 24.01.2023
 
СБУ задержала жителя Донбасса, якобы собиравшего данные об украинской армии

СБУ задержала в Донбассе экс-сотрудника "Беркута" по подозрению в сборе данных о ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские танки в Донецкой области
Украинские танки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские танки в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. На Украине задержали экс-сотрудника расформированного спецподразделения милиции "Беркут" по подозрению в сборе и передаче данных об украинских войсках, сообщили во вторник в Службе безопасности Украины.
"Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника в прифронтовых районах Донецкой области (подконтрольной Киеву части ДНР – ред.). Злоумышленником оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут", который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. Как утверждают в ведомстве, задержанный собирал и передавал информацию о дислокации и перемещениях украинских войск.
"На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по статье "коллаборационная деятельность". Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в СБУ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 18:49Специальная военная операция на Украине
СБУ заявила о ликвидации сети "пророссийских интернет-агитаторов"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныБеркут (спецназ Украины)РоссияСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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