https://ria.ru/20230124/donbass-1847058623.html

При обстреле ВСУ Владимировки в ДНР пострадали три человека

При обстреле ВСУ Владимировки в ДНР пострадали три человека - РИА Новости, 24.01.2023

При обстреле ВСУ Владимировки в ДНР пострадали три человека

Мужчина ранен в поселке Владимировка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, таким образом, число пострадавших выросло до трех, сообщили в... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T13:28

2023-01-24T13:28

2023-01-24T13:28

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Мужчина ранен в поселке Владимировка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, таким образом, число пострадавших выросло до трех, сообщили в штабе территориальной обороны республики. Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщали, что две женщины пострадали при обстреле Владимировки украинскими войсками. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщали, что украинские войска выпустили по Владимировке восемь снарядов калибром 155 миллиметров.

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины