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При обстреле ВСУ Владимировки в ДНР пострадали три человека
При обстреле ВСУ Владимировки в ДНР пострадали три человека - РИА Новости, 24.01.2023
При обстреле ВСУ Владимировки в ДНР пострадали три человека
Мужчина ранен в поселке Владимировка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, таким образом, число пострадавших выросло до трех, сообщили в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:28
2023-01-24T13:28
2023-01-24T13:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Мужчина ранен в поселке Владимировка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, таким образом, число пострадавших выросло до трех, сообщили в штабе территориальной обороны республики. Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщали, что две женщины пострадали при обстреле Владимировки украинскими войсками. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщали, что украинские войска выпустили по Владимировке восемь снарядов калибром 155 миллиметров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Владимировки в ДНР пострадали три человека
Штаб обороны ДНР сообщил о двух женщинах и мужчине, пострадавших при обстреле Владимировки