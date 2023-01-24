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Российские подразделения ведут наступление по всей линии фронта в ДНР - РИА Новости, 24.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/dnr-1847181774.html
Российские подразделения ведут наступление по всей линии фронта в ДНР
Российские подразделения ведут наступление по всей линии фронта в ДНР - РИА Новости, 24.01.2023
Российские подразделения ведут наступление по всей линии фронта в ДНР
Российские подразделения ведут наступление по всей линии фронта на территории Донецкой Народной Республики, сообщил во вторник советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T19:20
2023-01-24T19:28
специальная военная операция на украине
в мире
ян гагин
донецкая народная республика
денис пушилин
запорожье
запорожская область
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские подразделения ведут наступление по всей линии фронта на территории Донецкой Народной Республики, сообщил во вторник советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Мы ведем наступление по всей линии фронта, начиная с юга - это (город) Запорожье и Запорожская область… Сейчас боевые действия там активизировались. Также активизировалось наступление на угледарском направлении, в районе Авдеевки - именно с этого направления обстреливают Донецк", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, самое активное наступление российские подразделения ведут на артемовском направлении. "Сейчас осталась единственная дорога, это Артемовск-Часов Яр, которая может связывать противника со своим тылом. Перекрыв эту дорогу, мы перекроем не только возможность войти в город, но и возможность выйти из него. И традиционно нашему противнику наши войска предложат: "либо 200, либо плен", - заявил Гагин. Он добавил, что украинские войска теряют сотни солдат ежедневно на артемовском направлении."Я уверено могу сказать, что на данный момент инициатива (на фронтах в ДНР - ред.) в наших руках ввиду того, что только-только пал Соледар, в котором противник потерял тысячи бойцов. Такие же крупные потери он терпит на артемовском направлении, ежедневно теряя сотнями", - сказал Гагин.По всей линии фронта в республике, указал он, Киев теряет "тысячи украинцев в сутки".Ранее во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что для украинских войск остался только один путь для того, чтобы попасть в Артемовск, остальные дороги уже перерезаны.
https://ria.ru/20230124/berdyansk-1847137570.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
запорожье
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в мире, ян гагин, донецкая народная республика, денис пушилин, запорожье, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Запорожье, Запорожская область
19:20 24.01.2023 (обновлено: 19:28 24.01.2023)
 
Российские подразделения ведут наступление по всей линии фронта в ДНР

Советник Пушилина Гагин: российские военные ведут наступление по всей линии фронта в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские подразделения ведут наступление по всей линии фронта на территории Донецкой Народной Республики, сообщил во вторник советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Мы ведем наступление по всей линии фронта, начиная с юга - это (город) Запорожье и Запорожская область… Сейчас боевые действия там активизировались. Также активизировалось наступление на угледарском направлении, в районе Авдеевки - именно с этого направления обстреливают Донецк", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
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По его словам, самое активное наступление российские подразделения ведут на артемовском направлении.
"Сейчас осталась единственная дорога, это Артемовск-Часов Яр, которая может связывать противника со своим тылом. Перекрыв эту дорогу, мы перекроем не только возможность войти в город, но и возможность выйти из него. И традиционно нашему противнику наши войска предложат: "либо 200, либо плен", - заявил Гагин.
Он добавил, что украинские войска теряют сотни солдат ежедневно на артемовском направлении.
"Я уверено могу сказать, что на данный момент инициатива (на фронтах в ДНР - ред.) в наших руках ввиду того, что только-только пал Соледар, в котором противник потерял тысячи бойцов. Такие же крупные потери он терпит на артемовском направлении, ежедневно теряя сотнями", - сказал Гагин.
По всей линии фронта в республике, указал он, Киев теряет "тысячи украинцев в сутки".
Ранее во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что для украинских войск остался только один путь для того, чтобы попасть в Артемовск, остальные дороги уже перерезаны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯн ГагинДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЗапорожьеЗапорожская область
 
 
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