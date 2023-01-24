https://ria.ru/20230124/dnr-1847181774.html

Российские подразделения ведут наступление по всей линии фронта в ДНР

Российские подразделения ведут наступление по всей линии фронта в ДНР - РИА Новости, 24.01.2023

Российские подразделения ведут наступление по всей линии фронта в ДНР

Российские подразделения ведут наступление по всей линии фронта на территории Донецкой Народной Республики, сообщил во вторник советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T19:20

2023-01-24T19:20

2023-01-24T19:28

специальная военная операция на украине

в мире

ян гагин

донецкая народная республика

денис пушилин

запорожье

запорожская область

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские подразделения ведут наступление по всей линии фронта на территории Донецкой Народной Республики, сообщил во вторник советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Мы ведем наступление по всей линии фронта, начиная с юга - это (город) Запорожье и Запорожская область… Сейчас боевые действия там активизировались. Также активизировалось наступление на угледарском направлении, в районе Авдеевки - именно с этого направления обстреливают Донецк", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, самое активное наступление российские подразделения ведут на артемовском направлении. "Сейчас осталась единственная дорога, это Артемовск-Часов Яр, которая может связывать противника со своим тылом. Перекрыв эту дорогу, мы перекроем не только возможность войти в город, но и возможность выйти из него. И традиционно нашему противнику наши войска предложат: "либо 200, либо плен", - заявил Гагин. Он добавил, что украинские войска теряют сотни солдат ежедневно на артемовском направлении."Я уверено могу сказать, что на данный момент инициатива (на фронтах в ДНР - ред.) в наших руках ввиду того, что только-только пал Соледар, в котором противник потерял тысячи бойцов. Такие же крупные потери он терпит на артемовском направлении, ежедневно теряя сотнями", - сказал Гагин.По всей линии фронта в республике, указал он, Киев теряет "тысячи украинцев в сутки".Ранее во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что для украинских войск остался только один путь для того, чтобы попасть в Артемовск, остальные дороги уже перерезаны.

https://ria.ru/20230124/berdyansk-1847137570.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

запорожье

запорожская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ян гагин, донецкая народная республика, денис пушилин, запорожье, запорожская область