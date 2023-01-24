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За сутки в ДНР получили ранения девять мирных жителей - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/dnr-1846974348.html
За сутки в ДНР получили ранения девять мирных жителей
За сутки в ДНР получили ранения девять мирных жителей - РИА Новости, 24.01.2023
За сутки в ДНР получили ранения девять мирных жителей
Девять мирных жителей получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T08:39
2023-01-24T08:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Девять мирных жителей получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 08:00 23 января до 08:00 24 января, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики ранения получили 9 мирных жителей", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20230123/obstrel-1846842445.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия
08:39 24.01.2023
 
За сутки в ДНР получили ранения девять мирных жителей

Штаб теробороны ДНР: девять мирных жителей получили ранения из-за украинских обстрелов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Девять мирных жителей получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08:00 23 января до 08:00 24 января, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики ранения получили 9 мирных жителей", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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