https://ria.ru/20230124/dnr-1846974348.html
За сутки в ДНР получили ранения девять мирных жителей
За сутки в ДНР получили ранения девять мирных жителей - РИА Новости, 24.01.2023
За сутки в ДНР получили ранения девять мирных жителей
Девять мирных жителей получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T08:39
2023-01-24T08:39
2023-01-24T08:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Девять мирных жителей получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 08:00 23 января до 08:00 24 января, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики ранения получили 9 мирных жителей", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20230123/obstrel-1846842445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия
За сутки в ДНР получили ранения девять мирных жителей
Штаб теробороны ДНР: девять мирных жителей получили ранения из-за украинских обстрелов