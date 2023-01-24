https://ria.ru/20230124/dnr-1846974348.html

За сутки в ДНР получили ранения девять мирных жителей

За сутки в ДНР получили ранения девять мирных жителей - РИА Новости, 24.01.2023

За сутки в ДНР получили ранения девять мирных жителей

Девять мирных жителей получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T08:39

2023-01-24T08:39

2023-01-24T08:39

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 янв – РИА Новости. Девять мирных жителей получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 08:00 23 января до 08:00 24 января, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики ранения получили 9 мирных жителей", - отмечается в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20230123/obstrel-1846842445.html

донецкая народная республика

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, происшествия