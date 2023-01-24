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Посол России в Латвии заявил, что отношения между странами сохранятся - РИА Новости, 24.01.2023
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Посол России в Латвии заявил, что отношения между странами сохранятся
Посол России в Латвии заявил, что отношения между странами сохранятся - РИА Новости, 24.01.2023
Посол России в Латвии заявил, что отношения между странами сохранятся
Посол России в Латвии Михаил Ванин заявил, что даже после понижения уровня дипотношений его отъезда из Риги отношения между странами сохранятся. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:02
2023-01-24T14:10
в мире
латвия
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Посол России в Латвии Михаил Ванин заявил, что даже после понижения уровня дипотношений его отъезда из Риги отношения между странами сохранятся."Что касается дипломатических отношений и Латвии, они не разрываются, они сохраняются, они будут осуществляться на уровне временно поверенных в делах", - сказал посол в ходе программы "60 минут" на канале "Россия 1"."Уеду отсюда, из Риги, я, уедет латвийский посол из Москвы, но отношения продолжатся, и сохранять их необходимо, прежде всего нашей стране", - добавил он.
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в мире, латвия, россия
В мире, Латвия, Россия
14:02 24.01.2023 (обновлено: 14:10 24.01.2023)
 
Посол России в Латвии заявил, что отношения между странами сохранятся

Российский посол в Латвии: даже после отъезда из Риги отношения между странами сохранятся

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкФлаг возле здания посольства Латвии в Москве
Флаг возле здания посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаг возле здания посольства Латвии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Посол России в Латвии Михаил Ванин заявил, что даже после понижения уровня дипотношений его отъезда из Риги отношения между странами сохранятся.
"Что касается дипломатических отношений и Латвии, они не разрываются, они сохраняются, они будут осуществляться на уровне временно поверенных в делах", - сказал посол в ходе программы "60 минут" на канале "Россия 1".
"Уеду отсюда, из Риги, я, уедет латвийский посол из Москвы, но отношения продолжатся, и сохранять их необходимо, прежде всего нашей стране", - добавил он.
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