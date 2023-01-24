https://ria.ru/20230124/dipotnosheniya-1847067205.html

Посол России в Латвии заявил, что отношения между странами сохранятся

Посол России в Латвии заявил, что отношения между странами сохранятся - РИА Новости, 24.01.2023

Посол России в Латвии заявил, что отношения между странами сохранятся

Посол России в Латвии Михаил Ванин заявил, что даже после понижения уровня дипотношений его отъезда из Риги отношения между странами сохранятся. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:02

2023-01-24T14:02

2023-01-24T14:10

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россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Посол России в Латвии Михаил Ванин заявил, что даже после понижения уровня дипотношений его отъезда из Риги отношения между странами сохранятся."Что касается дипломатических отношений и Латвии, они не разрываются, они сохраняются, они будут осуществляться на уровне временно поверенных в делах", - сказал посол в ходе программы "60 минут" на канале "Россия 1"."Уеду отсюда, из Риги, я, уедет латвийский посол из Москвы, но отношения продолжатся, и сохранять их необходимо, прежде всего нашей стране", - добавил он.

https://ria.ru/20230123/vysylka-1846811899.html

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в мире, латвия, россия