https://ria.ru/20230124/covid-19-1847165371.html
ВОЗ до конца недели определит новый статус COVID-19
ВОЗ до конца недели определит новый статус COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2023
ВОЗ до конца недели определит новый статус COVID-19
Комитет Всемирной организации здравоохранения соберется на этой неделе, чтобы определить, должен ли COVID-19 сохранить статус глобальной пандемии, заявил на... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:05
2023-01-24T18:05
2023-01-24T18:59
распространение коронавируса
воз
в мире
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 24 янв - РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения соберется на этой неделе, чтобы определить, должен ли COVID-19 сохранить статус глобальной пандемии, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."Почти ровно через 3 года после объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения (пандемия - ред.), нашего наивысшего уровня готовности, на этой неделе Комитет по чрезвычайным ситуациям в связи с COVID-19 соберется, чтобы обсудить, по-прежнему ли текущая ситуация представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию", - сказал он. Он добавил, что, не предполагая, какое решение будет принято, его по-прежнему беспокоит рост числа смертей и ситуация во многих странах.По состоянию на 15 января 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 662 миллионов подтвержденных случаев ковида и более 6,7 миллионов смертей.Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC) - официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года государства обязаны по закону оперативно реагировать на PHEIC.
https://ria.ru/20230117/vaktsinatsiya-1845376128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, в мире, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, ВОЗ, В мире, Здоровье - Общество, Тедрос Адханом Гебрейесус, Коронавирус COVID-19
18:05 24.01.2023 (обновлено: 18:59 24.01.2023)
ВОЗ до конца недели определит новый статус COVID-19
ВОЗ до конца недели определит, сохранит ли COVID-19 статус глобальной пандемии
ЖЕНЕВА, 24 янв - РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения соберется на этой неделе, чтобы определить, должен ли COVID-19 сохранить статус глобальной пандемии, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Почти ровно через 3 года после объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения (пандемия - ред.), нашего наивысшего уровня готовности, на этой неделе Комитет по чрезвычайным ситуациям в связи с COVID-19 соберется, чтобы обсудить, по-прежнему ли текущая ситуация представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию", - сказал он. Он добавил, что, не предполагая, какое решение будет принято, его по-прежнему беспокоит рост числа смертей и ситуация во многих странах.
По состоянию на 15 января 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 662 миллионов подтвержденных случаев ковида и более 6,7 миллионов смертей.
Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC) - официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года государства обязаны по закону оперативно реагировать на PHEIC.