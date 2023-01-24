https://ria.ru/20230124/chekhiya-1847163262.html

Власти Чехии выразили интерес к использованию немецких СПГ-терминалов

Власти Чехии выразили интерес к использованию немецких СПГ-терминалов - РИА Новости, 24.01.2023

Власти Чехии выразили интерес к использованию немецких СПГ-терминалов

Чехия заинтересована в использовании немецких СПГ-терминалов для обеспечения собственных нужд, сообщил во вторник в Twitter чешский премьер Петр Фиала после... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T18:01

2023-01-24T18:01

2023-01-24T18:03

в мире

петр фиала

олаф шольц

берлин (город)

германия

снг

чехия

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ПРАГА, 24 янв – РИА Новости. Чехия заинтересована в использовании немецких СПГ-терминалов для обеспечения собственных нужд, сообщил во вторник в Twitter чешский премьер Петр Фиала после переговоров в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем. "С немецким канцлером Олафом Шольцем мы говорили о чешско-германском сотрудничестве в области обороны и энергетики. В области энергетики речь идет, прежде всего, о будущих возможностях обеспечения Чехии газом посредством немецких СПГ-терминалов. Это стало бы дальнейшим шагом к укреплению нашей энергетической безопасности", - написал Фиала. С сентября 2022 года Чехия уже получает морским путем газ из США посредством СНГ-терминала в Нидерландах.

https://ria.ru/20230123/pomosch-1846775059.html

берлин (город)

германия

чехия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, петр фиала, олаф шольц, берлин (город), германия, снг, чехия