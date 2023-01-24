https://ria.ru/20230124/chekhiya-1847163262.html
Власти Чехии выразили интерес к использованию немецких СПГ-терминалов
Власти Чехии выразили интерес к использованию немецких СПГ-терминалов - РИА Новости, 24.01.2023
Власти Чехии выразили интерес к использованию немецких СПГ-терминалов
Чехия заинтересована в использовании немецких СПГ-терминалов для обеспечения собственных нужд, сообщил во вторник в Twitter чешский премьер Петр Фиала после... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:01
2023-01-24T18:01
2023-01-24T18:03
в мире
петр фиала
олаф шольц
берлин (город)
германия
снг
чехия
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ПРАГА, 24 янв – РИА Новости. Чехия заинтересована в использовании немецких СПГ-терминалов для обеспечения собственных нужд, сообщил во вторник в Twitter чешский премьер Петр Фиала после переговоров в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем. "С немецким канцлером Олафом Шольцем мы говорили о чешско-германском сотрудничестве в области обороны и энергетики. В области энергетики речь идет, прежде всего, о будущих возможностях обеспечения Чехии газом посредством немецких СПГ-терминалов. Это стало бы дальнейшим шагом к укреплению нашей энергетической безопасности", - написал Фиала. С сентября 2022 года Чехия уже получает морским путем газ из США посредством СНГ-терминала в Нидерландах.
https://ria.ru/20230123/pomosch-1846775059.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петр фиала, олаф шольц, берлин (город), германия, снг, чехия
В мире, Петр Фиала, Олаф Шольц, Берлин (город), Германия, СНГ, Чехия
18:01 24.01.2023 (обновлено: 18:03 24.01.2023)
Власти Чехии выразили интерес к использованию немецких СПГ-терминалов
Премьер Чехии Фиала заявил, что страна заинтересована в немецких СПГ-терминалах