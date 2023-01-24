https://ria.ru/20230124/burkinafaso-1847060845.html
Лавров заявил о вмешательстве Франции в дела Буркина-Фасо
Лавров заявил о вмешательстве Франции в дела Буркина-Фасо - РИА Новости, 24.01.2023
Лавров заявил о вмешательстве Франции в дела Буркина-Фасо
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что за выводом из Буркина-Фасо французских войск стоит Россия, говорят о том, что Париж активно вмешивается в... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T13:37
2023-01-24T13:37
2023-01-24T13:54
в мире
франция
буркина-фасо
эммануэль макрон
россия
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МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что за выводом из Буркина-Фасо французских войск стоит Россия, говорят о том, что Париж активно вмешивается в дела других государств, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает разъяснений от властей Буркина-Фасо о возможном запросе о выводе французских войск из этой страны в течение месяца. До этого СМИ сообщили, что правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии ВС Франции, в связи с чем французские военные должны в течение месяца покинуть территорию страны."Это вопрос о принципах внешней политики, мы не вмешиваемся во внутренние дела, а заявление президента Макрона откровенно говорит о том, что Франция допускает и применяет такое вмешательство", - сказал Лавров во вторник, отвечая на вопрос о том, как он оценивает слова французского президента о том, что за выводом французских войск из Буркина-Фасо стоит Россия.Похожая ситуация, добавил он, больше года назад сложилась в Мали, где руководство страны, оценивая состояние дел в сфере безопасности, пришло к выводу, что объявленное решение о выводе французских войск и ликвидации французских баз на севере страны создает угрозу."Поэтому оно решило обратиться к российской стороне, конкретно к частной военной компании. И это было в ходе сессии Генеральной ассамблеи ООН, я встречался с тогдашним министром иностранных дел Франции, на эту же тему со мной проводил разговор высокий представитель ЕС господин Боррель. Оба они, сохраняя какие-то приличия, достаточно напористо интересовались, зачем мы в Африке производим какие-то инициативы, какие-то действия предпринимаем", - добавил Лавров.В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20230122/burkinafaso-1846559246.html
https://ria.ru/20230114/posolstvo-1844891823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, буркина-фасо, эммануэль макрон, россия
В мире, Франция, Буркина-Фасо, Эммануэль Макрон, Россия
13:37 24.01.2023 (обновлено: 13:54 24.01.2023)
Лавров заявил о вмешательстве Франции в дела Буркина-Фасо
Лавров заявил, что слова Макрона говорят о вмешательстве Франции в дела Буркина-Фасо
МБАБАНЕ, 24 янв - РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что за выводом из Буркина-Фасо французских войск стоит Россия, говорят о том, что Париж активно вмешивается в дела других государств, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает разъяснений от властей Буркина-Фасо о возможном запросе о выводе французских войск из этой страны в течение месяца. До этого СМИ сообщили, что правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии ВС Франции, в связи с чем французские военные должны в течение месяца покинуть территорию страны.
"Это вопрос о принципах внешней политики, мы не вмешиваемся во внутренние дела, а заявление президента Макрона откровенно говорит о том, что Франция допускает и применяет такое вмешательство", - сказал Лавров во вторник, отвечая на вопрос о том, как он оценивает слова французского президента о том, что за выводом французских войск из Буркина-Фасо стоит Россия.
Похожая ситуация, добавил он, больше года назад сложилась в Мали
, где руководство страны, оценивая состояние дел в сфере безопасности, пришло к выводу, что объявленное решение о выводе французских войск и ликвидации французских баз на севере страны создает угрозу.
"Поэтому оно решило обратиться к российской стороне, конкретно к частной военной компании. И это было в ходе сессии Генеральной ассамблеи ООН
, я встречался с тогдашним министром иностранных дел Франции, на эту же тему со мной проводил разговор высокий представитель ЕС
господин Боррель. Оба они, сохраняя какие-то приличия, достаточно напористо интересовались, зачем мы в Африке
производим какие-то инициативы, какие-то действия предпринимаем", - добавил Лавров.
В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель
, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.