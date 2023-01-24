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МВД приняло ходатайство французского журналиста Боке о признании беженцем - РИА Новости, 24.01.2023
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МВД приняло ходатайство французского журналиста Боке о признании беженцем
МВД приняло ходатайство французского журналиста Боке о признании беженцем - РИА Новости, 24.01.2023
МВД приняло ходатайство французского журналиста Боке о признании беженцем
МВД РФ приняло ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:44
2023-01-24T17:44
россия
общество
франция
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. МВД РФ приняло ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. Ранее МВД выразило готовность рассмотреть вопрос о правовом положении французского волонтера Адриана Боке, работавшего в Донбассе и попросившего убежище в России. "В миграционное подразделение ГУ МВД России по Москве обратился французский журналист Адриан Боке. В Москве сотрудниками миграционного подразделения столичной полиции принято ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что решение будет принято на основе федерального законодательства с учетом данных о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию. Добавляется, что ранее по просьбе Боке ему были направлены разъяснения о порядке урегулирования правового положения на территории РФ.
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россия, общество, франция, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Общество, Франция, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
17:44 24.01.2023
 
МВД приняло ходатайство французского журналиста Боке о признании беженцем

МВД приняло ходатайство журналиста Боке, работавшего в Донбассе, о признании беженцем

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкВолонтер, писатель Адриан Боке
Волонтер, писатель Адриан Боке - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Волонтер, писатель Адриан Боке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. МВД РФ приняло ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
Ранее МВД выразило готовность рассмотреть вопрос о правовом положении французского волонтера Адриана Боке, работавшего в Донбассе и попросившего убежище в России.
"В миграционное подразделение ГУ МВД России по Москве обратился французский журналист Адриан Боке. В Москве сотрудниками миграционного подразделения столичной полиции принято ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что решение будет принято на основе федерального законодательства с учетом данных о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию.
Добавляется, что ранее по просьбе Боке ему были направлены разъяснения о порядке урегулирования правового положения на территории РФ.
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