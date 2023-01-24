https://ria.ru/20230124/boke-1847157290.html

МВД приняло ходатайство французского журналиста Боке о признании беженцем

МВД приняло ходатайство французского журналиста Боке о признании беженцем - РИА Новости, 24.01.2023

МВД приняло ходатайство французского журналиста Боке о признании беженцем

МВД РФ приняло ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T17:44

2023-01-24T17:44

2023-01-24T17:44

россия

общество

франция

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. МВД РФ приняло ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. Ранее МВД выразило готовность рассмотреть вопрос о правовом положении французского волонтера Адриана Боке, работавшего в Донбассе и попросившего убежище в России. "В миграционное подразделение ГУ МВД России по Москве обратился французский журналист Адриан Боке. В Москве сотрудниками миграционного подразделения столичной полиции принято ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что решение будет принято на основе федерального законодательства с учетом данных о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию. Добавляется, что ранее по просьбе Боке ему были направлены разъяснения о порядке урегулирования правового положения на территории РФ.

https://ria.ru/20221002/pokushenie-1821010806.html

россия

франция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, франция, министерство внутренних дел рф (мвд россии)