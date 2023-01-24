https://ria.ru/20230124/boke-1847157290.html
МВД приняло ходатайство французского журналиста Боке о признании беженцем
МВД приняло ходатайство французского журналиста Боке о признании беженцем - РИА Новости, 24.01.2023
МВД приняло ходатайство французского журналиста Боке о признании беженцем
МВД РФ приняло ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:44
2023-01-24T17:44
2023-01-24T17:44
россия
общество
франция
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. МВД РФ приняло ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. Ранее МВД выразило готовность рассмотреть вопрос о правовом положении французского волонтера Адриана Боке, работавшего в Донбассе и попросившего убежище в России. "В миграционное подразделение ГУ МВД России по Москве обратился французский журналист Адриан Боке. В Москве сотрудниками миграционного подразделения столичной полиции принято ходатайство французского журналиста Адриана Боке о признании его беженцем на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что решение будет принято на основе федерального законодательства с учетом данных о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию. Добавляется, что ранее по просьбе Боке ему были направлены разъяснения о порядке урегулирования правового положения на территории РФ.
https://ria.ru/20221002/pokushenie-1821010806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, франция, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Общество, Франция, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД приняло ходатайство французского журналиста Боке о признании беженцем
МВД приняло ходатайство журналиста Боке, работавшего в Донбассе, о признании беженцем