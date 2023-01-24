https://ria.ru/20230124/bezopasnost-1847214620.html

Гладков рассказал Путину о мерах безопасности в Белгородской области

Гладков рассказал Путину о мерах безопасности в Белгородской области - РИА Новости, 24.01.2023

Гладков рассказал Путину о мерах безопасности в Белгородской области

Президент России Владимир Путин и губернатор Белгородской области на встрече в Кремле обсудили оперативную обстановку, связанную с обеспечением безопасности в... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T23:22

2023-01-24T23:22

2023-01-24T23:22

белгородская область

владимир путин

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 24 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и губернатор Белгородской области на встрече в Кремле обсудили оперативную обстановку, связанную с обеспечением безопасности в Белгородской области, и меры поддержки военнослужащих и мобилизованных и их семей, сообщила пресс-служба правительства региона. Как сообщили в пресс-службе, на территории Белгородской области создана региональная общественная организация "Сводный оперативный отряд содействия правопорядку", которая содействует правоохранительным органам в поддержании порядка. Ее численность – около трех тысяч человек. Правительство области организовало обучение членов отряда, он обеспечен автотранспортом, обмундированием, средствами бронезащиты, радиосвязи, беспилотными летательными аппаратами, оптическими средствами наблюдения. В приграничных территориях органам правопорядка помогают отряды добровольных народных дружин. В Белгородской области указом президента введён режим среднего уровня реагирования. Гладков доложил Путину о деятельности регионального оперативного штаба, в состав которого входят представители Минобороны РФ, руководители территориальных органов МВД РФ, министерства по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также других структур и ведомств. "Именно по решению оперативного штаба в регионе принимаются такие важные решения, как переход на дистанционное обучение или усиление мер по охране объектов энергетики. Так, по решению оперштаба была усилена охрана мостов в приграничных территориях и иных объектов инфраструктуры. Также установлены дополнительные источники питания для объектов здравоохранения и водоснабжения", - говорится в сообщении. С апреля 2022 года на территории всей области введён "жёлтый" уровень террористической опасности. По данным местных властей, реальными угрозами для Белгородской области в настоящий период продолжают оставаться обстрелы населенных пунктов и объектов инфраструктуры, гибель и ранение мирных жителей. "По закону мы должны быть выплачивать собственнику единовременную сумму в случае повреждение жилья. Когда я сам проехал и посмотрел на разрушенные дома, понял, что это точно неправильно. Поэтому было принято решение — всё разрушенное в результате обстрелов жильё мы восстанавливаем в полном объеме, включая даже внутреннюю отделку и закупку повреждённой мебели", - сказал Гладков на встрече, уточнив, что власти региона восстановили почти две тысячи домов и квартир, ещё 500 в работе. Кроме того, в Белгородской области действует ряд региональных мер поддержки военнослужащих. Сумма единовременной выплаты при рождении ребёнка после 21 сентября составляет 50 тысяч рублей. Другая мера поддержки — ежемесячная выплата на питание всем детям до 18 лет и учащимся очной формы до 23 лет. "Доведена единовременная выплата в 100 тысяч рублей для частично мобилизованных граждан и жителей региона, проходящих службу по контракту в ВС РФ, а также добровольцев. Кроме того, в регионе действует центр поддержки матерей и жён военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, который создан Советом женщин Белгородской области", - уточнили в правительстве. На сегодняшний день в регионе из населенных пунктов Белгородской области, подвергающихся обстрелам ВСУ, отселено порядка семи тысяч жителей. Жителям из отселенных территорий выплачивается компенсация за аренду жилых помещений в сумме 10 тысяч рублей на семью ежемесячно, многодетным семьям – 15 тысяч рублей. Также эти семьи получают единовременную помощь в сумме 10 тысяч рублей на каждого члена семьи.

https://ria.ru/20230123/gladkov-1846764722.html

https://ria.ru/20230123/medkolledzhi-1846771443.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, белгородская область, россия, вооруженные силы украины