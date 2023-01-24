https://ria.ru/20230124/bezopasnost-1847082530.html

Россия готова работать с США над глобальной безопасностью, заявил Гатилов

Россия готова работать с США над глобальной безопасностью, заявил Гатилов - РИА Новости, 24.01.2023

Россия готова работать с США над глобальной безопасностью, заявил Гатилов

Россия ещё готова обсуждать с США разработку нового глобального "уравнения безопасности", учитывающего все виды вооружений, заявил постоянный представитель РФ в РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:55

2023-01-24T14:55

2023-01-24T14:56

в мире

геннадий гатилов

россия

сша

оон

женева (город)

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ЖЕНЕВА, 24 янв – РИА Новости. Россия ещё готова обсуждать с США разработку нового глобального "уравнения безопасности", учитывающего все виды вооружений, заявил постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Несмотря на то, что российско-американские консультации пока заморожены по вине США, рано или поздно нам всё-таки придётся заняться выработкой нового глобального "уравнения безопасности"… Ещё раз заявляем, что будем готовы рассмотреть новые здравые идеи американских коллег на этот счёт", - сказал он в рамках начала сессии конференции по разоружению 2023 года в Женеве. Дипломат уточнил, что должны учитываться все значимые факторы стратегической стабильности, которые включают весь комплекс наступательных и оборонительных, развёрнутых и не развёрнутых, ядерных и неядерных вооружений. "Важно, что продолжает действовать ДСНВ (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – ред.), продлённый в феврале 2021 года по инициативе России… ДСНВ сохраняет открытым окно возможностей для продолжения диалога по стратегической стабильности с акцентом на выработку возможного соглашения на его замену", - добавил Гатилов. Представитель РФ в ООН подчеркнул, что все еще актуальна инициатива главы российского государства Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран-постоянных членов СБ ООН, выдвинутая в январе 2020 года для обсуждения мировых проблем. "Такой "пятисторонний" диалог мог бы дать толчок налаживанию конструктивного взаимодействия всех заинтересованных стран для создания новой архитектуры безопасности и восстановления надёжной системы договорённостей в сфере КВРН", - заявил глава дипмиссии РФ в ООН в Женеве. В Женеве в развитие встречи президентов РФ и США летом 2021 года прошли два раунда межведомственных консультаций РФ и США по стратегической стабильности. По итогам последней встречи, которая состоялась в конце сентября 2021 года, был достигнут прогресс по некоторым вопросам, в том числе о создании двух рабочих групп - "по принципам и задачам будущего контроля над вооружениями" и "по потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект". В 2022 году США в одностороннем порядке приостановили диалог по стратегической проблематике. Конференция по разоружению (КР) была создана в 1979 году как единственный многосторонний переговорный форум международного сообщества для выработки соглашений по разоружению. КР проводит ежегодную сессию, в ней принимают участие 65 стран.

https://ria.ru/20230124/terminator-1847014396.html

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

https://ria.ru/20230121/zapad-1846366533.html

россия

сша

женева (город)

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в мире, геннадий гатилов, россия, сша, оон, женева (город)