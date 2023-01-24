https://ria.ru/20230124/belorussiya-1847171032.html

Зеленский утверждает, что Украина не собирается нападать на Белоруссию

Зеленский утверждает, что Украина не собирается нападать на Белоруссию - РИА Новости, 24.01.2023

Зеленский утверждает, что Украина не собирается нападать на Белоруссию

Владимир Зеленский заявил во вторник на пресс-конференции, что Украина не собирается нападать на Белоруссию, при этом он ушел от ответа на вопрос о том,... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T18:25

2023-01-24T18:25

2023-01-24T18:27

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

александр лукашенко

украина

белоруссия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил во вторник на пресс-конференции, что Украина не собирается нападать на Белоруссию, при этом он ушел от ответа на вопрос о том, предлагал ли Киев Минску подписать пакт о ненападении. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что Киев предлагал Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусские войска не двигались на Украину. "Все что Украина официально предлагает, вы все это слышите. Могу еще раз подтвердить: мы нападать на Беларусь не собираемся", - заявил Зеленский во вторник во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Ранее во вторник представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя слова Лукашенко, предостерег Минск от любых возможных агрессивных планов, а также подтвердил отсутствие агрессивных намерений в отношении Белоруссии.

https://ria.ru/20230123/provokatsii-1846942064.html

украина

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Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, александр лукашенко, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр