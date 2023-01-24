https://ria.ru/20230124/belorussiya-1847171032.html
Зеленский утверждает, что Украина не собирается нападать на Белоруссию
Зеленский утверждает, что Украина не собирается нападать на Белоруссию - РИА Новости, 24.01.2023
Зеленский утверждает, что Украина не собирается нападать на Белоруссию
Владимир Зеленский заявил во вторник на пресс-конференции, что Украина не собирается нападать на Белоруссию, при этом он ушел от ответа на вопрос о том,... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:25
2023-01-24T18:25
2023-01-24T18:27
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
александр лукашенко
украина
белоруссия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил во вторник на пресс-конференции, что Украина не собирается нападать на Белоруссию, при этом он ушел от ответа на вопрос о том, предлагал ли Киев Минску подписать пакт о ненападении. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что Киев предлагал Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусские войска не двигались на Украину. "Все что Украина официально предлагает, вы все это слышите. Могу еще раз подтвердить: мы нападать на Беларусь не собираемся", - заявил Зеленский во вторник во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Ранее во вторник представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя слова Лукашенко, предостерег Минск от любых возможных агрессивных планов, а также подтвердил отсутствие агрессивных намерений в отношении Белоруссии.
https://ria.ru/20230123/provokatsii-1846942064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, александр лукашенко, украина, белоруссия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Украина, Белоруссия, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:25 24.01.2023 (обновлено: 18:27 24.01.2023)
Зеленский утверждает, что Украина не собирается нападать на Белоруссию
Президент Украины Зеленский утверждает, что не собирается нападать на Белоруссию