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Лукашенко призвал не допустить в Белоруссии повторения событий 2020 года - РИА Новости, 24.01.2023
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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20230124/belorussiya-1847046070.html
Лукашенко призвал не допустить в Белоруссии повторения событий 2020 года
Лукашенко призвал не допустить в Белоруссии повторения событий 2020 года - РИА Новости, 24.01.2023
Лукашенко призвал не допустить в Белоруссии повторения событий 2020 года
Белорусам нужно сплотиться, чтобы не допустить повторения событий 2020 года в республике, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T12:55
2023-01-24T12:55
протесты в белоруссии
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Белорусам нужно сплотиться, чтобы не допустить повторения событий 2020 года в республике, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Во вторник глава белорусского государства проводит совещание об общественно-политической обстановке. "Мы никогда не допустим этого шатания 2020 года. Там, конечно, и пандемия, и другие вопросы, предвыборные, выборные, на это влияли, но это не оправдание. Нам надо сплотиться сейчас, чтобы выжить, чтобы, не дай бог, здесь не летали ракеты и не бросали на нас бомбы", - цитирует Лукашенко информагентство Белта. "Некоторые притаились. Кто-то притаился, кто-то себя проявляет - мы очень жестко работаем. Прошел 2020 год. Плохо, что у нас так складывается ситуация вокруг страны. Особенно с нашей Украиной. Но это же для нас урок. Для всех десяти миллионов и гостей, которые у нас здесь бывают, это урок. Уже все поняли: если бы мы не выстояли в 2020 году - мы знаем, что было бы. Было бы хуже, чем в Украине", - выразил уверенность белорусский лидер. Президент подчеркнул, что белорусские власти вынуждены жестко реагировать. "Нам по периметру хватает вопросов - и в воздушном пространстве, и на земле, зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это. А еще внутри нам кто-то будет создавать? Поэтому реакция на вот эту внутреннюю не оппозицию, а экстремистов - вылезли из-под плинтуса, не вылезли - будет жесткая. И пусть не обижаются: мы предупреждали", - подчеркнул белорусский лидер. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20230124/protesty-1847032679.html
https://ria.ru/20230107/lukashenko-1843365147.html
https://ria.ru/20230119/besporyadki-1845965301.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
Протесты в Белоруссии, В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
12:55 24.01.2023
 
Лукашенко призвал не допустить в Белоруссии повторения событий 2020 года

Лукашенко призвал белорусов сплотиться, чтобы не допустить повторения событий 2020 года

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Белорусам нужно сплотиться, чтобы не допустить повторения событий 2020 года в республике, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Во вторник глава белорусского государства проводит совещание об общественно-политической обстановке.
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12:27Протесты в Белоруссии
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"Мы никогда не допустим этого шатания 2020 года. Там, конечно, и пандемия, и другие вопросы, предвыборные, выборные, на это влияли, но это не оправдание. Нам надо сплотиться сейчас, чтобы выжить, чтобы, не дай бог, здесь не летали ракеты и не бросали на нас бомбы", - цитирует Лукашенко информагентство Белта.
"Некоторые притаились. Кто-то притаился, кто-то себя проявляет - мы очень жестко работаем. Прошел 2020 год. Плохо, что у нас так складывается ситуация вокруг страны. Особенно с нашей Украиной. Но это же для нас урок. Для всех десяти миллионов и гостей, которые у нас здесь бывают, это урок. Уже все поняли: если бы мы не выстояли в 2020 году - мы знаем, что было бы. Было бы хуже, чем в Украине", - выразил уверенность белорусский лидер.
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Лукашенко призвал помочь уехавшим оппозиционерам, осознавшим свою ошибку
Президент подчеркнул, что белорусские власти вынуждены жестко реагировать. "Нам по периметру хватает вопросов - и в воздушном пространстве, и на земле, зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это. А еще внутри нам кто-то будет создавать? Поэтому реакция на вот эту внутреннюю не оппозицию, а экстремистов - вылезли из-под плинтуса, не вылезли - будет жесткая. И пусть не обижаются: мы предупреждали", - подчеркнул белорусский лидер.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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