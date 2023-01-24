https://ria.ru/20230124/belorussiya-1847046070.html

Лукашенко призвал не допустить в Белоруссии повторения событий 2020 года

Лукашенко призвал не допустить в Белоруссии повторения событий 2020 года - РИА Новости, 24.01.2023

Лукашенко призвал не допустить в Белоруссии повторения событий 2020 года

Белорусам нужно сплотиться, чтобы не допустить повторения событий 2020 года в республике, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T12:55

2023-01-24T12:55

2023-01-24T12:55

протесты в белоруссии

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Белорусам нужно сплотиться, чтобы не допустить повторения событий 2020 года в республике, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Во вторник глава белорусского государства проводит совещание об общественно-политической обстановке. "Мы никогда не допустим этого шатания 2020 года. Там, конечно, и пандемия, и другие вопросы, предвыборные, выборные, на это влияли, но это не оправдание. Нам надо сплотиться сейчас, чтобы выжить, чтобы, не дай бог, здесь не летали ракеты и не бросали на нас бомбы", - цитирует Лукашенко информагентство Белта. "Некоторые притаились. Кто-то притаился, кто-то себя проявляет - мы очень жестко работаем. Прошел 2020 год. Плохо, что у нас так складывается ситуация вокруг страны. Особенно с нашей Украиной. Но это же для нас урок. Для всех десяти миллионов и гостей, которые у нас здесь бывают, это урок. Уже все поняли: если бы мы не выстояли в 2020 году - мы знаем, что было бы. Было бы хуже, чем в Украине", - выразил уверенность белорусский лидер. Президент подчеркнул, что белорусские власти вынуждены жестко реагировать. "Нам по периметру хватает вопросов - и в воздушном пространстве, и на земле, зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это. А еще внутри нам кто-то будет создавать? Поэтому реакция на вот эту внутреннюю не оппозицию, а экстремистов - вылезли из-под плинтуса, не вылезли - будет жесткая. И пусть не обижаются: мы предупреждали", - подчеркнул белорусский лидер. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20230124/protesty-1847032679.html

https://ria.ru/20230107/lukashenko-1843365147.html

https://ria.ru/20230119/besporyadki-1845965301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия