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Газпромбанк остановит переводы в долларах из-за решения американских банков - РИА Новости, 24.01.2023
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Газпромбанк остановит переводы в долларах из-за решения американских банков
Газпромбанк остановит переводы в долларах из-за решения американских банков - РИА Новости, 24.01.2023
Газпромбанк остановит переводы в долларах из-за решения американских банков
Газпромбанк после решения американских банков по обслуживанию корсчетов попросил не совершать переводы в долларах с 27 января, следует из сообщения кредитной... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:34
2023-01-24T20:07
экономика
россия
сша
газпромбанк
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Газпромбанк после решения американских банков по обслуживанию корсчетов попросил не совершать переводы в долларах с 27 января, следует из сообщения кредитной организации в Telegram-канале."В связи с односторонними решениями американских финансовых институтов обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США в JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon будет прекращено. Просим клиентов не использовать Газпромбанк для трансграничных переводов в долларах США, начиная с 27 января включительно", — говорится в заявлении.Уточняется, что Газпромбанк продолжит обслуживать депозиты и счета в долларах, а также трансграничные переводы в других валютах. В банке отметили, что выполняют обязательства перед клиентами в полном объеме во всех валютах. Как физические, так и юридические лица имеют свободный доступ к своим средствам.Как сообщил источник РИА Новости, принятое Газпромбанком решение никак не связано с антироссийскими санкциями и отключением от системы SWIFT. Вместе с тем теперь кредитная организация не может совершать переводы в долларах внутри страны.
https://ria.ru/20221230/perevody-1842446011.html
https://ria.ru/20221216/bankomaty-1839044751.html
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экономика, россия, сша, газпромбанк, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Газпромбанк, Санкции в отношении России
18:34 24.01.2023 (обновлено: 20:07 24.01.2023)
 
Газпромбанк остановит переводы в долларах из-за решения американских банков

Газпромбанк призвал клиентов не делать трансграничные переводы в долларах США с 27 января

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкСтенд "Газпромбанка"
Стенд Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд "Газпромбанка". Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Газпромбанк после решения американских банков по обслуживанию корсчетов попросил не совершать переводы в долларах с 27 января, следует из сообщения кредитной организации в Telegram-канале.
"В связи с односторонними решениями американских финансовых институтов обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США в JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon будет прекращено. Просим клиентов не использовать Газпромбанк для трансграничных переводов в долларах США, начиная с 27 января включительно", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что Газпромбанк продолжит обслуживать депозиты и счета в долларах, а также трансграничные переводы в других валютах.
В банке отметили, что выполняют обязательства перед клиентами в полном объеме во всех валютах. Как физические, так и юридические лица имеют свободный доступ к своим средствам.
Как сообщил источник РИА Новости, принятое Газпромбанком решение никак не связано с антироссийскими санкциями и отключением от системы SWIFT. Вместе с тем теперь кредитная организация не может совершать переводы в долларах внутри страны.
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ЭкономикаРоссияСШАГазпромбанкСанкции в отношении России
 
 
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