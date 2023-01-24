https://ria.ru/20230124/bank-1847172657.html

Газпромбанк остановит переводы в долларах из-за решения американских банков

Газпромбанк остановит переводы в долларах из-за решения американских банков - РИА Новости, 24.01.2023

Газпромбанк остановит переводы в долларах из-за решения американских банков

Газпромбанк после решения американских банков по обслуживанию корсчетов попросил не совершать переводы в долларах с 27 января, следует из сообщения кредитной... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T18:34

2023-01-24T18:34

2023-01-24T20:07

экономика

россия

сша

газпромбанк

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Газпромбанк после решения американских банков по обслуживанию корсчетов попросил не совершать переводы в долларах с 27 января, следует из сообщения кредитной организации в Telegram-канале."В связи с односторонними решениями американских финансовых институтов обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США в JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon будет прекращено. Просим клиентов не использовать Газпромбанк для трансграничных переводов в долларах США, начиная с 27 января включительно", — говорится в заявлении.Уточняется, что Газпромбанк продолжит обслуживать депозиты и счета в долларах, а также трансграничные переводы в других валютах. В банке отметили, что выполняют обязательства перед клиентами в полном объеме во всех валютах. Как физические, так и юридические лица имеют свободный доступ к своим средствам.Как сообщил источник РИА Новости, принятое Газпромбанком решение никак не связано с антироссийскими санкциями и отключением от системы SWIFT. Вместе с тем теперь кредитная организация не может совершать переводы в долларах внутри страны.

https://ria.ru/20221230/perevody-1842446011.html

https://ria.ru/20221216/bankomaty-1839044751.html

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экономика, россия, сша, газпромбанк, санкции в отношении россии