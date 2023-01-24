https://ria.ru/20230124/bank-1847172657.html
Газпромбанк остановит переводы в долларах из-за решения американских банков
Газпромбанк остановит переводы в долларах из-за решения американских банков - РИА Новости, 24.01.2023
Газпромбанк остановит переводы в долларах из-за решения американских банков
Газпромбанк после решения американских банков по обслуживанию корсчетов попросил не совершать переводы в долларах с 27 января, следует из сообщения кредитной... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T18:34
2023-01-24T18:34
2023-01-24T20:07
экономика
россия
сша
газпромбанк
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149536/44/1495364455_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_43f801e7971bd028537e02f181fc3bdb.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Газпромбанк после решения американских банков по обслуживанию корсчетов попросил не совершать переводы в долларах с 27 января, следует из сообщения кредитной организации в Telegram-канале."В связи с односторонними решениями американских финансовых институтов обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США в JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon будет прекращено. Просим клиентов не использовать Газпромбанк для трансграничных переводов в долларах США, начиная с 27 января включительно", — говорится в заявлении.Уточняется, что Газпромбанк продолжит обслуживать депозиты и счета в долларах, а также трансграничные переводы в других валютах. В банке отметили, что выполняют обязательства перед клиентами в полном объеме во всех валютах. Как физические, так и юридические лица имеют свободный доступ к своим средствам.Как сообщил источник РИА Новости, принятое Газпромбанком решение никак не связано с антироссийскими санкциями и отключением от системы SWIFT. Вместе с тем теперь кредитная организация не может совершать переводы в долларах внутри страны.
https://ria.ru/20221230/perevody-1842446011.html
https://ria.ru/20221216/bankomaty-1839044751.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149536/44/1495364455_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_25be5b3c38637c72935adc111f78c505.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, газпромбанк, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Газпромбанк, Санкции в отношении России
18:34 24.01.2023 (обновлено: 20:07 24.01.2023)
Газпромбанк остановит переводы в долларах из-за решения американских банков
Газпромбанк призвал клиентов не делать трансграничные переводы в долларах США с 27 января
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Газпромбанк после решения американских банков по обслуживанию корсчетов попросил не совершать переводы в долларах с 27 января, следует из сообщения кредитной организации в Telegram-канале.
"В связи с односторонними решениями американских финансовых институтов обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США в JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon будет прекращено. Просим клиентов не использовать Газпромбанк для трансграничных переводов в долларах США, начиная с 27 января включительно", — говорится в заявлении.
Уточняется, что Газпромбанк продолжит обслуживать депозиты и счета в долларах, а также трансграничные переводы в других валютах.
В банке отметили, что выполняют обязательства перед клиентами в полном объеме во всех валютах. Как физические, так и юридические лица имеют свободный доступ к своим средствам.
Как сообщил источник РИА Новости, принятое Газпромбанком решение никак не связано с антироссийскими санкциями и отключением от системы SWIFT. Вместе с тем теперь кредитная организация не может совершать переводы в долларах внутри страны.