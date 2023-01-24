https://ria.ru/20230124/artemovsk-1847141598.html
Пригожин заявил, что освобождение Артемовска пресечет любое наступление ВСУ
Пригожин заявил, что освобождение Артемовска пресечет любое наступление ВСУ - РИА Новости, 24.01.2023
Пригожин заявил, что освобождение Артемовска пресечет любое наступление ВСУ
Цель освобождения Артемовска (он же Бахмут) - препятствие наступательным действиям украинских войск "на любом направлении", заявил во вторник основатель группы... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T17:02
2023-01-24T17:02
2023-01-24T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
евгений пригожин
артемовск
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украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Цель освобождения Артемовска (он же Бахмут) - препятствие наступательным действиям украинских войск "на любом направлении", заявил во вторник основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. "Задача взятия Бахмута заключается в уничтожении украинской армии в окрестностях города и препятствии любым наступательным действиям на любом направлении фронта. Все свои боеспособные части ВСУ отправляют в Бахмут. А ЧВК "Вагнер" их уничтожает, открывая на остальных направлениях оперативные возможности", - говорится в комментарии Пригожина, опубликованном на странице "Конкорда" во "ВКонтакте". Украинская разведка считает "Вагнер" уникальной угрозой в боевом отношении, сообщил ранее американский телеканал CNN со ссылкой на отчет о боях в районе Артемовска. В частности, как утверждается в отчете украинской разведки от минувшего декабря, штурмовые группы в составе "Вагнера" не отступают с позиций без команд, "их главная задача продолжать наступление до достижения цели". В отличие от используемых Вооруженными силами РФ "классических батальонных тактических групп", "Вагнер" использует штурмовые подразделения, отмечается в отчете. Как сообщается, "вагнеровцы" развертывают свои силы в мобильных группах численностью около 10 человек и меньше, используют РПГ и разведданные, получаемые с беспилотников в реальном времени, что называется в отчете "ключевым элементом". Согласно данным украинской разведки, после первой волны атакующих следуют более опытные бойцы с тепловизорами и оборудованием для ночного видения. Когда силам "Вагнера" удается занять позицию, артиллерийская поддержка позволяет им вырыть окопы и закрепиться на местах, признает украинская разведка. Группа "Вагнер", составленная из добровольцев, принимает активное участие в спецоперации в Донбассе и на Украине. Бизнесмен Евгений Пригожин ранее признал, что это он создал группу "Вагнер" в 2014 году. Пригожин отметил, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20230122/soledar-1846344298.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пригожин заявил, что освобождение Артемовска пресечет любое наступление ВСУ
Пригожин назвал препятствие наступлениям ВСУ целью освобождения Артемовска