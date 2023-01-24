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Российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 24.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/artemovsk-1847073764.html
Российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в Артемовске
Российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 24.01.2023
Российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в Артемовске
Российские войска поразили украинский пункт управления механизированной бригады в районе Артемовска, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:24
2023-01-24T14:24
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
артемовск
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские войска поразили украинский пункт управления механизированной бригады в районе Артемовска, сообщило министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражен пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Артемовск и Новоукраинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, нанесено поражение 64 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах, отмечает МО РФ. Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Чубаревка, Запорожской и Херсонской областях. Всего с начала проведения спец операции уничтожены 376 украинских военных самолетов, 203 вертолета, 2944 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7614 танков и других боевых бронированных машин, 988 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3898 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8159 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230124/spetsoperatsiya-1847067054.html
артемовск
луганская народная республика
донецкая народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, артемовск, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
14:24 24.01.2023
 
Российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в Артемовске

ВС России поразили пункт управления украинской механизированной бригады в Артемовске

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские войска поразили украинский пункт управления механизированной бригады в районе Артемовска, сообщило министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражен пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Артемовск и Новоукраинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 14:01Специальная военная операция на Украине
ВС России нанесли удары по десантно-штурмовой бригаде ВСУ у Северска в ДНР
Кроме того, нанесено поражение 64 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах, отмечает МО РФ.
Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Чубаревка, Запорожской и Херсонской областях.
Всего с начала проведения спец операции уничтожены 376 украинских военных самолетов, 203 вертолета, 2944 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7614 танков и других боевых бронированных машин, 988 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3898 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8159 единиц специальной военной автомобильной техники.
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22 января, 12:00Инфографика
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныАртемовскЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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