https://ria.ru/20230124/artemovsk-1847073764.html
Российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в Артемовске
Российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 24.01.2023
Российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в Артемовске
Российские войска поразили украинский пункт управления механизированной бригады в районе Артемовска, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T14:24
2023-01-24T14:24
2023-01-24T14:24
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
артемовск
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские войска поразили украинский пункт управления механизированной бригады в районе Артемовска, сообщило министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражен пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Артемовск и Новоукраинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, нанесено поражение 64 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах, отмечает МО РФ. Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Чубаревка, Запорожской и Херсонской областях. Всего с начала проведения спец операции уничтожены 376 украинских военных самолетов, 203 вертолета, 2944 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7614 танков и других боевых бронированных машин, 988 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3898 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8159 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230124/spetsoperatsiya-1847067054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, артемовск, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в Артемовске
ВС России поразили пункт управления украинской механизированной бригады в Артемовске