https://ria.ru/20230124/artemovsk-1847073764.html

Российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в Артемовске

Российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 24.01.2023

Российские военные поразили пункт управления бригады ВСУ в Артемовске

Российские войска поразили украинский пункт управления механизированной бригады в районе Артемовска, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T14:24

2023-01-24T14:24

2023-01-24T14:24

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

артемовск

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские войска поразили украинский пункт управления механизированной бригады в районе Артемовска, сообщило министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражен пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Артемовск и Новоукраинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, нанесено поражение 64 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах, отмечает МО РФ. Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР, Чубаревка, Запорожской и Херсонской областях. Всего с начала проведения спец операции уничтожены 376 украинских военных самолетов, 203 вертолета, 2944 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7614 танков и других боевых бронированных машин, 988 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3898 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8159 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230124/spetsoperatsiya-1847067054.html

артемовск

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, артемовск, луганская народная республика, донецкая народная республика