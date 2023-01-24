Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил, что у ВСУ остался лишь один путь к Артемовску - РИА Новости, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230124/artemovsk-1846981689.html
Пушилин заявил, что у ВСУ остался лишь один путь к Артемовску
Пушилин заявил, что у ВСУ остался лишь один путь к Артемовску - РИА Новости, 24.01.2023
Пушилин заявил, что у ВСУ остался лишь один путь к Артемовску
Для украинских войск остался только один путь в Артемовск, остальные дороги перерезаны, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T09:26
2023-01-24T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
денис пушилин
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845361579_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_20769bba720918ae9b65d6b0d5f7ca41.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Для украинских войск остался только один путь в Артемовск, остальные дороги перерезаны, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Опять же, нужно аккуратно здесь говорить, согласно утверждениям украинских ресурсов, мы тоже мониторим, что происходит, осталась буквально одна дорога, которая позволяет (украинским войскам. — Прим. ред.) относительно безопасно попасть в Артемовск", — сказал он в эфире "Соловьев Live".По его словам, в самом городе продолжаются тяжелейшие бои, ВСУ продолжают сопротивление, перебрасывают туда дополнительные резервы и технику.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Как заявил ранее Пушилин, ситуация "близка к оперативному окружению". Накануне также сообщалось, что российские военные заняли близлежащие населенные пункты Двуречье и Краснопольевка.
артемовск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845361579_448:323:2748:2048_1920x0_80_0_0_0772a629f429b2e0b3650c6994beb280.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
09:26 24.01.2023 (обновлено: 10:13 24.01.2023)
 
Пушилин заявил, что у ВСУ остался лишь один путь к Артемовску

Врио главы ДНР Пушилин заявил о возможности ВСУ попасть в Артемовск только по одной дороге

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкТанк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Для украинских войск остался только один путь в Артемовск, остальные дороги перерезаны, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Опять же, нужно аккуратно здесь говорить, согласно утверждениям украинских ресурсов, мы тоже мониторим, что происходит, осталась буквально одна дорога, которая позволяет (украинским войскам. — Прим. ред.) относительно безопасно попасть в Артемовск", — сказал он в эфире "Соловьев Live".
По его словам, в самом городе продолжаются тяжелейшие бои, ВСУ продолжают сопротивление, перебрасывают туда дополнительные резервы и технику.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Как заявил ранее Пушилин, ситуация "близка к оперативному окружению". Накануне также сообщалось, что российские военные заняли близлежащие населенные пункты Двуречье и Краснопольевка.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
22 января, 12:00Инфографика
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала