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Пушилин заявил, что у ВСУ остался лишь один путь к Артемовску
Пушилин заявил, что у ВСУ остался лишь один путь к Артемовску - РИА Новости, 24.01.2023
Пушилин заявил, что у ВСУ остался лишь один путь к Артемовску
Для украинских войск остался только один путь в Артемовск, остальные дороги перерезаны, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T09:26
2023-01-24T09:26
2023-01-24T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Для украинских войск остался только один путь в Артемовск, остальные дороги перерезаны, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Опять же, нужно аккуратно здесь говорить, согласно утверждениям украинских ресурсов, мы тоже мониторим, что происходит, осталась буквально одна дорога, которая позволяет (украинским войскам. — Прим. ред.) относительно безопасно попасть в Артемовск", — сказал он в эфире "Соловьев Live".По его словам, в самом городе продолжаются тяжелейшие бои, ВСУ продолжают сопротивление, перебрасывают туда дополнительные резервы и технику.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Как заявил ранее Пушилин, ситуация "близка к оперативному окружению". Накануне также сообщалось, что российские военные заняли близлежащие населенные пункты Двуречье и Краснопольевка.
артемовск
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РИА Новости
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в мире, артемовск, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
09:26 24.01.2023 (обновлено: 10:13 24.01.2023)
Пушилин заявил, что у ВСУ остался лишь один путь к Артемовску
Врио главы ДНР Пушилин заявил о возможности ВСУ попасть в Артемовск только по одной дороге