https://ria.ru/20230123/zrenie-1846739326.html

"Правда тела". Очки в сеточку, гимнастика для глаз и другие мифы о зрении

"Правда тела". Очки в сеточку, гимнастика для глаз и другие мифы о зрении - РИА Новости, 25.01.2023

"Правда тела". Очки в сеточку, гимнастика для глаз и другие мифы о зрении

Обычно к врачам-офтальмологам приходят люди с близорукостью или дальнозоркостью. Надо ли посещать этих специалистов людям с идеальным зрением, как замена хрусталика в глазах стала рядовой операцией, почему нужно смотреть вдаль во время перерывов на работе, как устроена лазерная коррекция зрения и в каком возрасте обязательна гимнастика для глаз.

2023-01-23T12:00

2023-01-23T12:00

2023-01-25T14:43

правда тела

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846738932_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_567efe91fb049f961010193aee0cd8b6.png

"Правда тела". Очки в сеточку, гимнастика для глаз и другие мифы о зрении Обычно к врачам-офтальмологам приходят люди с близорукостью или дальнозоркостью. Надо ли посещать этих специалистов людям с идеальным зрением, когда начинаются возрастные изменения зрения и можно ли этого избежать. audio/mpeg

"Правда тела". Очки в сеточку, гимнастика для глаз и другие мифы о зрении Обычно к врачам-офтальмологам приходят люди с близорукостью или дальнозоркостью. Надо ли посещать этих специалистов людям с идеальным зрением, когда начинаются возрастные изменения зрения и можно ли этого избежать. audio/mpeg

Почему важно делать полное офтальмологическое обследование раз в год (при плохом зрении – чаще), что такое "идеальное зрение" и можно ли его сохранить на всю жизнь – рассказывает кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, офтальмохирург медицинского холдинга "СМ-Клиника"* Ана Дгебуадзе.2:19 зачем человеку зрение3:40 как определить уровень холестерина по глазам4:38 как часто нужно посещать офтальмолога7:42 близорукость – хроническое заболевание!9:36 как лечат возрастные изменения зрения11:01 что чувствует пациент при замене хрусталика13:00 как работает лазерная коррекция зрения15:20 почему развивается близорукость16:30 дистрофия сетчатки и спорт19:00 гимнастика для глаз20:00 зачем смотреть вдаль на работе21:30 симптом "сухого глаза"26:30 как исправляют косоглазие28:00 почему не стоит менять цвет глаз31:00 очки в сеточку и другие гаджетыСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Виктор Флиер, Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.*Ссылка является рекламойРекламодатель: ООО "СМ-Клиника"ИНН: 7743613031erid: 4CQwVszH9pSWrMAiZVa

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, аудио