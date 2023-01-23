https://ria.ru/20230123/zrenie-1846739326.html
"Правда тела". Очки в сеточку, гимнастика для глаз и другие мифы о зрении
"Правда тела". Очки в сеточку, гимнастика для глаз и другие мифы о зрении - РИА Новости, 25.01.2023
"Правда тела". Очки в сеточку, гимнастика для глаз и другие мифы о зрении
Обычно к врачам-офтальмологам приходят люди с близорукостью или дальнозоркостью. Надо ли посещать этих специалистов людям с идеальным зрением, как замена хрусталика в глазах стала рядовой операцией, почему нужно смотреть вдаль во время перерывов на работе, как устроена лазерная коррекция зрения и в каком возрасте обязательна гимнастика для глаз.
2023-01-23T12:00
2023-01-23T12:00
2023-01-25T14:43
правда тела
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846738932_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_567efe91fb049f961010193aee0cd8b6.png
"Правда тела". Очки в сеточку, гимнастика для глаз и другие мифы о зрении
Обычно к врачам-офтальмологам приходят люди с близорукостью или дальнозоркостью. Надо ли посещать этих специалистов людям с идеальным зрением, когда начинаются возрастные изменения зрения и можно ли этого избежать.
audio/mpeg
"Правда тела". Очки в сеточку, гимнастика для глаз и другие мифы о зрении
Обычно к врачам-офтальмологам приходят люди с близорукостью или дальнозоркостью. Надо ли посещать этих специалистов людям с идеальным зрением, когда начинаются возрастные изменения зрения и можно ли этого избежать.
audio/mpeg
Почему важно делать полное офтальмологическое обследование раз в год (при плохом зрении – чаще), что такое "идеальное зрение" и можно ли его сохранить на всю жизнь – рассказывает кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, офтальмохирург медицинского холдинга "СМ-Клиника"* Ана Дгебуадзе.2:19 зачем человеку зрение3:40 как определить уровень холестерина по глазам4:38 как часто нужно посещать офтальмолога7:42 близорукость – хроническое заболевание!9:36 как лечат возрастные изменения зрения11:01 что чувствует пациент при замене хрусталика13:00 как работает лазерная коррекция зрения15:20 почему развивается близорукость16:30 дистрофия сетчатки и спорт19:00 гимнастика для глаз20:00 зачем смотреть вдаль на работе21:30 симптом "сухого глаза"26:30 как исправляют косоглазие28:00 почему не стоит менять цвет глаз31:00 очки в сеточку и другие гаджетыСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Виктор Флиер, Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.*Ссылка является рекламойРекламодатель: ООО "СМ-Клиника"ИНН: 7743613031erid: 4CQwVszH9pSWrMAiZVa
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846738932_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_2876d7c6a455c617d5bb18af7aa897d8.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, аудио
12:00 23.01.2023 (обновлено: 14:43 25.01.2023)
"Правда тела". Очки в сеточку, гимнастика для глаз и другие мифы о зрении
Обычно к врачам-офтальмологам приходят люди с близорукостью или дальнозоркостью. Надо ли посещать этих специалистов людям с идеальным зрением, как замена хрусталика в глазах стала рядовой операцией, почему нужно смотреть вдаль во время перерывов на работе, как устроена лазерная коррекция зрения и в каком возрасте обязательна гимнастика для глаз.
Почему важно делать полное офтальмологическое обследование раз в год (при плохом зрении – чаще), что такое "идеальное зрение" и можно ли его сохранить на всю жизнь – рассказывает кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, офтальмохирург медицинского холдинга "СМ-Клиника"
* Ана Дгебуадзе.
2:19 зачем человеку зрение
3:40 как определить уровень холестерина по глазам
4:38 как часто нужно посещать офтальмолога
7:42 близорукость – хроническое заболевание!
9:36 как лечат возрастные изменения зрения
11:01 что чувствует пациент при замене хрусталика
13:00 как работает лазерная коррекция зрения
15:20 почему развивается близорукость
16:30 дистрофия сетчатки и спорт
19:00 гимнастика для глаз
20:00 зачем смотреть вдаль на работе
21:30 симптом "сухого глаза"
26:30 как исправляют косоглазие
28:00 почему не стоит менять цвет глаз
31:00
очки в сеточку и другие гаджетыСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж: Виктор Флиер, Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
*Ссылка является рекламой
Рекламодатель: ООО "СМ-Клиника"
erid: 4CQwVszH9pSWrMAiZVa