https://ria.ru/20230123/zhivotnye-1847132363.html

В центр реабилитации диких животных Москвы поступила 371 особь в 2022 году

В центр реабилитации диких животных Москвы поступила 371 особь в 2022 году - РИА Новости, 24.01.2023

В центр реабилитации диких животных Москвы поступила 371 особь в 2022 году

В центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы поступила 371 особь в 2022 году, среди них лев, тигр и пума РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-23T07:28

2023-01-23T07:28

2023-01-24T16:56

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы поступила 371 особь в 2022 году, среди них лев, тигр и пума , сообщается на портале мэра столицы. "В 2022 году в центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы поступило 371 животное. Половина из них - обитатели средней полосы России - утки, совы, чайки, лисы. Также попадали и необычные гости: лев африканский, тигр, пума, фазаны, волнистые попугаи, амадины, лесные амурские коты, приматы, экзотические змеи", - говорится на сайте. Отмечается, что всего за 2022 год на номер единой справочной службы поступило более 2,3 тысячи звонков с сообщениями о диких животных. В течение года в центре содержались 925 животных, из них более 90 удалось вернуть в естественную среду после реабилитации.

https://ria.ru/20230118/sova-1847121757.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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