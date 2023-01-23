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В центр реабилитации диких животных Москвы поступила 371 особь в 2022 году - РИА Новости, 24.01.2023
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В центр реабилитации диких животных Москвы поступила 371 особь в 2022 году
В центр реабилитации диких животных Москвы поступила 371 особь в 2022 году - РИА Новости, 24.01.2023
В центр реабилитации диких животных Москвы поступила 371 особь в 2022 году
В центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы поступила 371 особь в 2022 году, среди них лев, тигр и пума РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-23T07:28
2023-01-24T16:56
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы поступила 371 особь в 2022 году, среди них лев, тигр и пума , сообщается на портале мэра столицы. "В 2022 году в центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы поступило 371 животное. Половина из них - обитатели средней полосы России - утки, совы, чайки, лисы. Также попадали и необычные гости: лев африканский, тигр, пума, фазаны, волнистые попугаи, амадины, лесные амурские коты, приматы, экзотические змеи", - говорится на сайте. Отмечается, что всего за 2022 год на номер единой справочной службы поступило более 2,3 тысячи звонков с сообщениями о диких животных. В течение года в центре содержались 925 животных, из них более 90 удалось вернуть в естественную среду после реабилитации.
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москва, бездомные животные, животные, дикие животные
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, бездомные животные, Животные, Дикие животные
07:28 23.01.2023 (обновлено: 16:56 24.01.2023)
 

В центр реабилитации диких животных Москвы поступила 371 особь в 2022 году

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Пума в центре реабилитации диких животных
Пума в центре реабилитации диких животных - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы поступила 371 особь в 2022 году, среди них лев, тигр и пума , сообщается на портале мэра столицы.
"В 2022 году в центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы поступило 371 животное. Половина из них - обитатели средней полосы России - утки, совы, чайки, лисы. Также попадали и необычные гости: лев африканский, тигр, пума, фазаны, волнистые попугаи, амадины, лесные амурские коты, приматы, экзотические змеи", - говорится на сайте.
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Отмечается, что всего за 2022 год на номер единой справочной службы поступило более 2,3 тысячи звонков с сообщениями о диких животных. В течение года в центре содержались 925 животных, из них более 90 удалось вернуть в естественную среду после реабилитации.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосквабездомные животныеЖивотныеДикие животные
 
 
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