https://ria.ru/20230123/zhivotnye-1847132363.html
В центр реабилитации диких животных Москвы поступила 371 особь в 2022 году
В центр реабилитации диких животных Москвы поступила 371 особь в 2022 году - РИА Новости, 24.01.2023
В центр реабилитации диких животных Москвы поступила 371 особь в 2022 году
В центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы поступила 371 особь в 2022 году, среди них лев, тигр и пума РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-23T07:28
2023-01-23T07:28
2023-01-24T16:56
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы поступила 371 особь в 2022 году, среди них лев, тигр и пума , сообщается на портале мэра столицы. "В 2022 году в центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы поступило 371 животное. Половина из них - обитатели средней полосы России - утки, совы, чайки, лисы. Также попадали и необычные гости: лев африканский, тигр, пума, фазаны, волнистые попугаи, амадины, лесные амурские коты, приматы, экзотические змеи", - говорится на сайте. Отмечается, что всего за 2022 год на номер единой справочной службы поступило более 2,3 тысячи звонков с сообщениями о диких животных. В течение года в центре содержались 925 животных, из них более 90 удалось вернуть в естественную среду после реабилитации.
https://ria.ru/20230118/sova-1847121757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, бездомные животные, животные, дикие животные
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