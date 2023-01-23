https://ria.ru/20230123/zheleznogorsk-1846766204.html
В Железногорске призвали жителей оставаться дома из-за мужчины с ружьем
В Железногорске призвали жителей оставаться дома из-за мужчины с ружьем - РИА Новости, 23.01.2023
В Железногорске призвали жителей оставаться дома из-за мужчины с ружьем
Полиция города Железногорск Красноярского края, где на улице был замечен предположительно вооруженный мужчина, призывает жителей соблюдать осторожность и по... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:19
2023-01-23T13:19
2023-01-23T13:19
происшествия
железногорск
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Полиция города Железногорск Красноярского края, где на улице был замечен предположительно вооруженный мужчина, призывает жителей соблюдать осторожность и по возможности оставаться дома, сообщает краевой главк ГУМВД. Ранее мэрия сообщила, что в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило сообщение о вооруженном, предположительно огнестрельным оружием, мужчине. Детские сады и школы закрыли свои территории для безопасности детей. По данным полиции, сообщивший о возможно вооруженном мужчине сказал, что тот шел по улице Школьная. "В указанный район были незамедлительно направлены наряды полиции. Организована охрана школьных и дошкольных учреждений. Полицейские проводят розыскные мероприятия, обследуют жилой массив, чердаки и подвалы зданий. Просим граждан сохранять спокойствие и соблюдать осторожность, по возможности оставаться дома или воздержаться от посещения района улице Школьной", - говорится в сообщении. Полиция просит сообщать обо всех подозрительных лицах по телефонам 8(39197)4-58-58, 6-58-58, 02/102.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, железногорск , красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Железногорск , Красноярский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Железногорске призвали жителей оставаться дома из-за мужчины с ружьем
Полиция Железногорска, где заметили прохожего с ружьем, призвала жителей оставаться дома
КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Полиция города Железногорск Красноярского края, где на улице был замечен предположительно вооруженный мужчина, призывает жителей соблюдать осторожность и по возможности оставаться дома, сообщает краевой главк ГУМВД.
Ранее мэрия сообщила, что в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило сообщение о вооруженном, предположительно огнестрельным оружием, мужчине. Детские сады и школы закрыли свои территории для безопасности детей.
По данным полиции, сообщивший о возможно вооруженном мужчине сказал, что тот шел по улице Школьная.
"В указанный район были незамедлительно направлены наряды полиции. Организована охрана школьных и дошкольных учреждений. Полицейские проводят розыскные мероприятия, обследуют жилой массив, чердаки и подвалы зданий. Просим граждан сохранять спокойствие и соблюдать осторожность, по возможности оставаться дома или воздержаться от посещения района улице Школьной", - говорится в сообщении.
Полиция просит сообщать обо всех подозрительных лицах по телефонам 8(39197)4-58-58, 6-58-58, 02/102.