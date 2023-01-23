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Украинские войска выпустили 14 снарядов по Зайцево в ДНР
Украинские войска выпустили 14 снарядов по Зайцево в ДНР - РИА Новости, 23.01.2023
Украинские войска выпустили 14 снарядов по Зайцево в ДНР
Украинские войска выпустили в понедельник по Зайцево 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:11
2023-01-23T17:11
2023-01-23T17:12
специальная военная операция на украине
зайцево
донецкая народная республика
украина
нато
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник по Зайцево 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 14 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1845997756.html
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зайцево, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК, В мире
17:11 23.01.2023 (обновлено: 17:12 23.01.2023)
Украинские войска выпустили 14 снарядов по Зайцево в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Зайцево 14 снарядов натовского калибра