https://ria.ru/20230123/zaytsevo-1846870484.html

Украинские войска выпустили 14 снарядов по Зайцево в ДНР

Украинские войска выпустили 14 снарядов по Зайцево в ДНР - РИА Новости, 23.01.2023

Украинские войска выпустили 14 снарядов по Зайцево в ДНР

Украинские войска выпустили в понедельник по Зайцево 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:11

2023-01-23T17:11

2023-01-23T17:12

специальная военная операция на украине

зайцево

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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник по Зайцево 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 14 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1845997756.html

зайцево

донецкая народная республика

украина

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зайцево, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, в мире