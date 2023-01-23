Рейтинг@Mail.ru
Балицкий заявил об эффективности продвижения на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/zaporozhe-1846733076.html
Балицкий заявил об эффективности продвижения на Запорожском направлении
Балицкий заявил об эффективности продвижения на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.01.2023
Балицкий заявил об эффективности продвижения на Запорожском направлении
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наступление на украинские позиции на линии боевого соприкосновения в регионе ведется... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:40
2023-01-23T11:40
специальная военная операция на украине
безопасность
евгений балицкий
запорожская область
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841579588_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_6eddf547494338e7738466ed5e8b5250.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наступление на украинские позиции на линии боевого соприкосновения в регионе ведется эффективно, но без риска для российских военнослужащих. "В настоящий момент ситуация на запорожском направлении меняется медленно, но верно. Наступление на позиции противника ведется всеми эффективными способами с целью нанести ему максимальное поражение, не рискуя жизнями наших военнослужащих", - написал он в своем Telegram-канале. Как рассказал Балицкий, сначала проводится тактическая разведка, затем - артиллерийская подготовка. "И только после того, как выполнены все мероприятия, которые снижают количество потерь личного состава, наши бойцы переходят к штурму позиций, где окопался противник. Соответственно, продвижение идет не быстро, но эффективно. В результате противник теряет гораздо больше людей. Потери среди наших военнослужащих минимальные". - подчеркнул врио губернатора. Ранее сообщалось, что основные наступательные действия российской армии на запорожской линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, наступательные действия российской армии позволили отодвинуть линию обстрела от городов и сел региона.
https://ria.ru/20230123/zaporozhe-1846669071.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841579588_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1cd2e8a4d1d44978df8579bd77465d5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, евгений балицкий, запорожская область, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Евгений Балицкий, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:40 23.01.2023
 
Балицкий заявил об эффективности продвижения на Запорожском направлении

Балицкий заявил, что российские войска под Запорожьем наступают небыстро, но эффективно

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении
Военнослужащий МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наступление на украинские позиции на линии боевого соприкосновения в регионе ведется эффективно, но без риска для российских военнослужащих.
"В настоящий момент ситуация на запорожском направлении меняется медленно, но верно. Наступление на позиции противника ведется всеми эффективными способами с целью нанести ему максимальное поражение, не рискуя жизнями наших военнослужащих", - написал он в своем Telegram-канале.
Как рассказал Балицкий, сначала проводится тактическая разведка, затем - артиллерийская подготовка. "И только после того, как выполнены все мероприятия, которые снижают количество потерь личного состава, наши бойцы переходят к штурму позиций, где окопался противник. Соответственно, продвижение идет не быстро, но эффективно. В результате противник теряет гораздо больше людей. Потери среди наших военнослужащих минимальные". - подчеркнул врио губернатора.
Ранее сообщалось, что основные наступательные действия российской армии на запорожской линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, наступательные действия российской армии позволили отодвинуть линию обстрела от городов и сел региона.
Боевое дежурство танка Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 01:00Специальная военная операция на Украине
ВСУ отступили из села Каменское Запорожской области, заявил Рогов
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЕвгений БалицкийЗапорожская областьВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала