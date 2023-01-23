https://ria.ru/20230123/zaporozhe-1846733076.html

Балицкий заявил об эффективности продвижения на Запорожском направлении

Балицкий заявил об эффективности продвижения на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.01.2023

Балицкий заявил об эффективности продвижения на Запорожском направлении

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наступление на украинские позиции на линии боевого соприкосновения в регионе ведется... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:40

2023-01-23T11:40

2023-01-23T11:40

специальная военная операция на украине

безопасность

евгений балицкий

запорожская область

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наступление на украинские позиции на линии боевого соприкосновения в регионе ведется эффективно, но без риска для российских военнослужащих. "В настоящий момент ситуация на запорожском направлении меняется медленно, но верно. Наступление на позиции противника ведется всеми эффективными способами с целью нанести ему максимальное поражение, не рискуя жизнями наших военнослужащих", - написал он в своем Telegram-канале. Как рассказал Балицкий, сначала проводится тактическая разведка, затем - артиллерийская подготовка. "И только после того, как выполнены все мероприятия, которые снижают количество потерь личного состава, наши бойцы переходят к штурму позиций, где окопался противник. Соответственно, продвижение идет не быстро, но эффективно. В результате противник теряет гораздо больше людей. Потери среди наших военнослужащих минимальные". - подчеркнул врио губернатора. Ранее сообщалось, что основные наступательные действия российской армии на запорожской линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, наступательные действия российской армии позволили отодвинуть линию обстрела от городов и сел региона.

https://ria.ru/20230123/zaporozhe-1846669071.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, евгений балицкий, запорожская область, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр