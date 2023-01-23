Балицкий заявил об эффективности продвижения на Запорожском направлении
Балицкий заявил, что российские войска под Запорожьем наступают небыстро, но эффективно
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении
Военнослужащий МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наступление на украинские позиции на линии боевого соприкосновения в регионе ведется эффективно, но без риска для российских военнослужащих.
"В настоящий момент ситуация на запорожском направлении меняется медленно, но верно. Наступление на позиции противника ведется всеми эффективными способами с целью нанести ему максимальное поражение, не рискуя жизнями наших военнослужащих", - написал он в своем Telegram-канале.
Как рассказал Балицкий, сначала проводится тактическая разведка, затем - артиллерийская подготовка. "И только после того, как выполнены все мероприятия, которые снижают количество потерь личного состава, наши бойцы переходят к штурму позиций, где окопался противник. Соответственно, продвижение идет не быстро, но эффективно. В результате противник теряет гораздо больше людей. Потери среди наших военнослужащих минимальные". - подчеркнул врио губернатора.
Ранее сообщалось, что основные наступательные действия российской армии на запорожской линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, наступательные действия российской армии позволили отодвинуть линию обстрела от городов и сел региона.