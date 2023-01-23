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Российские войска отодвинули линию обстрела в Запорожской области - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/zaporozhe-1846688785.html
Российские войска отодвинули линию обстрела в Запорожской области
Российские войска отодвинули линию обстрела в Запорожской области - РИА Новости, 23.01.2023
Российские войска отодвинули линию обстрела в Запорожской области
Российские войска отодвинули линию огня от населенных пунктов в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T08:44
2023-01-23T09:11
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
россия
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Российские войска отодвинули линию огня от населенных пунктов в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сел Запорожской области", — сказал собеседник агентства.По его словам, удалось выбить украинские войска из некоторых сел, откуда наносились удары.Ранее Рогов рассказал РИА Новости, что украинские войска отступили из села Каменское, которое теперь находится в серой зоне. Он пояснил, что это важный населенный пункт, взятие под контроль которого позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр региона — город Запорожье.
https://ria.ru/20230123/zaporozhe-1846669071.html
https://ria.ru/20230122/ofitsery-1846655284.html
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запорожская область, запорожье, россия, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Россия, Владимир Рогов, Безопасность
08:44 23.01.2023 (обновлено: 09:11 23.01.2023)
 
Российские войска отодвинули линию обстрела в Запорожской области

Рогов сообщил, что наступление ВС России отодвинуло линию обстрела в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ производят наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО
Военнослужащие МО РФ производят наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие МО РФ производят наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Российские войска отодвинули линию огня от населенных пунктов в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сел Запорожской области", — сказал собеседник агентства.
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Вчера, 01:00Специальная военная операция на Украине
ВСУ отступили из села Каменское Запорожской области, заявил Рогов
По его словам, удалось выбить украинские войска из некоторых сел, откуда наносились удары.
Ранее Рогов рассказал РИА Новости, что украинские войска отступили из села Каменское, которое теперь находится в серой зоне. Он пояснил, что это важный населенный пункт, взятие под контроль которого позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр региона — город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожьеРоссияВладимир РоговБезопасность
 
 
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