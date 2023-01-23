https://ria.ru/20230123/zaporozhe-1846688785.html

Российские войска отодвинули линию обстрела в Запорожской области

Российские войска отодвинули линию обстрела в Запорожской области - РИА Новости, 23.01.2023

Российские войска отодвинули линию обстрела в Запорожской области

Российские войска отодвинули линию огня от населенных пунктов в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T08:44

2023-01-23T08:44

2023-01-23T09:11

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожье

россия

владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Российские войска отодвинули линию огня от населенных пунктов в Запорожской области, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сел Запорожской области", — сказал собеседник агентства.По его словам, удалось выбить украинские войска из некоторых сел, откуда наносились удары.Ранее Рогов рассказал РИА Новости, что украинские войска отступили из села Каменское, которое теперь находится в серой зоне. Он пояснил, что это важный населенный пункт, взятие под контроль которого позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр региона — город Запорожье.

https://ria.ru/20230123/zaporozhe-1846669071.html

https://ria.ru/20230122/ofitsery-1846655284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, запорожье, россия, владимир рогов, безопасность