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ВСУ отступили из села Каменское Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/zaporozhe-1846669071.html
ВСУ отступили из села Каменское Запорожской области, заявил Рогов
ВСУ отступили из села Каменское Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 23.01.2023
ВСУ отступили из села Каменское Запорожской области, заявил Рогов
Украинские войска отступили из села Каменское, сейчас это серая зона, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T01:00
2023-01-23T01:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
запорожье
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Украинские войска отступили из села Каменское, сейчас это серая зона, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщил, что основные наступательные действия российской армии на этой линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе. "Благодаря нашим наступательным действиям боевики Зеленского выбиты из села Каменское и в данный момент находятся в северных окрестностях села. Село находится на берегу реки Янчекрак в месте впадения ее в Каховское водохранилище Днепра", — отметил Рогов. По его словам, на Запорожской линии фронта продолжаются боестолкновения, работает артиллерия. Как уточнил собеседник агентства, Каменское — это важный населенный пункт, взятие под контроль которого позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, а ВСУ продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230123/gazoprovod-1846667609.html
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запорожская область
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безопасность, россия, запорожская область, запорожье, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Запорожье, Владимир Рогов
01:00 23.01.2023 (обновлено: 01:09 23.01.2023)
 
ВСУ отступили из села Каменское Запорожской области, заявил Рогов

Рогов: ВСУ отошли от села Каменское Запорожской области, на данный момент это серая зона

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБоевое дежурство танка Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО
Боевое дежурство танка Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевое дежурство танка Т-72 Вооруженных сил России в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Украинские войска отступили из села Каменское, сейчас это серая зона, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что основные наступательные действия российской армии на этой линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.
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"Благодаря нашим наступательным действиям боевики Зеленского выбиты из села Каменское и в данный момент находятся в северных окрестностях села. Село находится на берегу реки Янчекрак в месте впадения ее в Каховское водохранилище Днепра", — отметил Рогов.
По его словам, на Запорожской линии фронта продолжаются боестолкновения, работает артиллерия.
Как уточнил собеседник агентства, Каменское — это важный населенный пункт, взятие под контроль которого позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, а ВСУ продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьЗапорожьеВладимир Рогов
 
 
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