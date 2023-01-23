https://ria.ru/20230123/zaporozhe-1846669071.html

ВСУ отступили из села Каменское Запорожской области, заявил Рогов

ВСУ отступили из села Каменское Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 23.01.2023

ВСУ отступили из села Каменское Запорожской области, заявил Рогов

Украинские войска отступили из села Каменское, сейчас это серая зона, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T01:00

2023-01-23T01:00

2023-01-23T01:09

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

запорожье

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Украинские войска отступили из села Каменское, сейчас это серая зона, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщил, что основные наступательные действия российской армии на этой линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе. "Благодаря нашим наступательным действиям боевики Зеленского выбиты из села Каменское и в данный момент находятся в северных окрестностях села. Село находится на берегу реки Янчекрак в месте впадения ее в Каховское водохранилище Днепра", — отметил Рогов. По его словам, на Запорожской линии фронта продолжаются боестолкновения, работает артиллерия. Как уточнил собеседник агентства, Каменское — это важный населенный пункт, взятие под контроль которого позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, а ВСУ продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230123/gazoprovod-1846667609.html

https://ria.ru/20230122/tanki-1846663813.html

россия

запорожская область

запорожье

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безопасность, россия, запорожская область, запорожье, владимир рогов