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В Уфе поймали налетчика, пытавшегося отобрать у ребенка телефон

В Уфе поймали налетчика, пытавшегося отобрать у ребенка телефон - РИА Новости, 23.01.2023

В Уфе поймали налетчика, пытавшегося отобрать у ребенка телефон

Башкирские полицейские поймали мужчину, напавшего на 10-летнюю девочку в подъезде в Уфе - возможно, он причастен и к иным "противоправным деяниям" против детей, РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:37

2023-01-23T13:37

2023-01-23T13:37

происшествия

ирина волк

уфа

россия

калининский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Башкирские полицейские поймали мужчину, напавшего на 10-летнюю девочку в подъезде в Уфе - возможно, он причастен и к иным "противоправным деяниям" против детей, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк. Как сообщало башкирское управление СК РФ в минувшую субботу, грабеж предотвратили случайные прохожие, однако преступнику удалось сбежать. "Сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего, которым оказался ранее судимый местный житель. В кратчайшие сроки он был задержан в микрорайоне Максимовка Калининского района города Уфы и сознался в содеянном. В настоящее время фигурант заключен под стражу", - сказала Волк. По ее словам, "имеются основания полагать", что арестованный может быть причастен и к иными "противоправным деяниям", совершенным в тот же день на детской площадке в отношении двух девочек. Какие именно это были деяния, Волк не раскрыла. По данным фактам возбуждены уголовные дела, их соединили в одно производство.

https://ria.ru/20230102/krazhi-1842841125.html

уфа

россия

калининский район

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происшествия, ирина волк, уфа, россия, калининский район, следственный комитет россии (ск рф)