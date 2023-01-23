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В Уфе поймали налетчика, пытавшегося отобрать у ребенка телефон - РИА Новости, 23.01.2023
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В Уфе поймали налетчика, пытавшегося отобрать у ребенка телефон
В Уфе поймали налетчика, пытавшегося отобрать у ребенка телефон - РИА Новости, 23.01.2023
В Уфе поймали налетчика, пытавшегося отобрать у ребенка телефон
Башкирские полицейские поймали мужчину, напавшего на 10-летнюю девочку в подъезде в Уфе - возможно, он причастен и к иным "противоправным деяниям" против детей, РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:37
2023-01-23T13:37
происшествия
ирина волк
уфа
россия
калининский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Башкирские полицейские поймали мужчину, напавшего на 10-летнюю девочку в подъезде в Уфе - возможно, он причастен и к иным "противоправным деяниям" против детей, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк. Как сообщало башкирское управление СК РФ в минувшую субботу, грабеж предотвратили случайные прохожие, однако преступнику удалось сбежать. "Сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего, которым оказался ранее судимый местный житель. В кратчайшие сроки он был задержан в микрорайоне Максимовка Калининского района города Уфы и сознался в содеянном. В настоящее время фигурант заключен под стражу", - сказала Волк. По ее словам, "имеются основания полагать", что арестованный может быть причастен и к иными "противоправным деяниям", совершенным в тот же день на детской площадке в отношении двух девочек. Какие именно это были деяния, Волк не раскрыла. По данным фактам возбуждены уголовные дела, их соединили в одно производство.
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уфа
россия
калининский район
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происшествия, ирина волк, уфа, россия, калининский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ирина Волк, Уфа, Россия, Калининский район, Следственный комитет России (СК РФ)
13:37 23.01.2023
 
В Уфе поймали налетчика, пытавшегося отобрать у ребенка телефон

В Уфе полицейские поймали налетчика, пытавшегося отобрать телефон у десятилетней девочки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Башкирские полицейские поймали мужчину, напавшего на 10-летнюю девочку в подъезде в Уфе - возможно, он причастен и к иным "противоправным деяниям" против детей, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщало башкирское управление СК РФ в минувшую субботу, грабеж предотвратили случайные прохожие, однако преступнику удалось сбежать.
"Сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего, которым оказался ранее судимый местный житель. В кратчайшие сроки он был задержан в микрорайоне Максимовка Калининского района города Уфы и сознался в содеянном. В настоящее время фигурант заключен под стражу", - сказала Волк.
По ее словам, "имеются основания полагать", что арестованный может быть причастен и к иными "противоправным деяниям", совершенным в тот же день на детской площадке в отношении двух девочек. Какие именно это были деяния, Волк не раскрыла. По данным фактам возбуждены уголовные дела, их соединили в одно производство.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 15:07
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ПроисшествияИрина ВолкУфаРоссияКалининский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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