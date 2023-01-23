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В Японии поднимут цены на страхование судов с СПГ в российских водах - РИА Новости, 23.01.2023
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В Японии поднимут цены на страхование судов с СПГ в российских водах
В Японии поднимут цены на страхование судов с СПГ в российских водах - РИА Новости, 23.01.2023
В Японии поднимут цены на страхование судов с СПГ в российских водах
Три крупнейшие японские страховые компании на 80% поднимут цены на страхование танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ) в российских водах, сообщило... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:38
2023-01-23T15:38
экономика
япония
россия
сахалин-2
природный газ
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ТОКИО, 23 янв – РИА Новости. Три крупнейшие японские страховые компании на 80% поднимут цены на страхование танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ) в российских водах, сообщило агентство Киодо. Причина такого решения в том, что иностранные страховые компании, которые берут на себя часть расходов по страхованию при аварии, повысили цены. Это приведет к росту цен на транспортировку газа, а, следовательно, к еще большему росту цен на газ и электричество внутри страны. Три японские страховые компании Tokio Marine&amp;Nichido Fire Insurance Co, Sompo Japan Insurance Co и Mitsui Sumitomo Insurance Co с 25 января поднимут цены на страхование от возможного ущерба на случай военных столкновений. В конце прошлого года сообщалось, что японские компании с 1 января 2023 года перестанут страховать морские суда от возможного ущерба на случай военных столкновений во всех водах вокруг России и Украины, а это может сказаться на поставках СПГ с российского проекта "Сахалин-2", в котором участвует Япония. Однако так как ущерб в случае аварии танкера, перевозящего СПГ, выливается в астрономические суммы, транспортировка без страховки становится фактически невозможной. В связи с этим 27 декабря правительство Японии обратилось к страховым компаниям с просьбой продолжить страховать морские суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ), от возможного ущерба на случай военных столкновений на маршрутах в водах вокруг России. В результате переговоров сторонам удалось договориться о продолжении страхования в январе 2023 года. На "Сахалин-2" приходится 9% импортируемого Японией сжиженного природного газа.
https://ria.ru/20230117/sakhalin-2-1845421911.html
https://ria.ru/20221110/gaz-1830573302.html
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экономика, япония, россия, сахалин-2, природный газ
Экономика, Япония, Россия, Сахалин-2, Природный газ
15:38 23.01.2023
 
В Японии поднимут цены на страхование судов с СПГ в российских водах

Цены на страхование японских судов с СПГ в российских водах вырастут на 80 процентов

© AP PhotoТанкер на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2"
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 янв – РИА Новости. Три крупнейшие японские страховые компании на 80% поднимут цены на страхование танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ) в российских водах, сообщило агентство Киодо.
Причина такого решения в том, что иностранные страховые компании, которые берут на себя часть расходов по страхованию при аварии, повысили цены. Это приведет к росту цен на транспортировку газа, а, следовательно, к еще большему росту цен на газ и электричество внутри страны.
Танкер-газовоз Гранд Анива для перевозки сахалинского сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 12:36
Японская компания заключила контракт по СПГ с новым оператором "Сахалина-2"
Три японские страховые компании Tokio Marine&Nichido Fire Insurance Co, Sompo Japan Insurance Co и Mitsui Sumitomo Insurance Co с 25 января поднимут цены на страхование от возможного ущерба на случай военных столкновений.
В конце прошлого года сообщалось, что японские компании с 1 января 2023 года перестанут страховать морские суда от возможного ущерба на случай военных столкновений во всех водах вокруг России и Украины, а это может сказаться на поставках СПГ с российского проекта "Сахалин-2", в котором участвует Япония.
Однако так как ущерб в случае аварии танкера, перевозящего СПГ, выливается в астрономические суммы, транспортировка без страховки становится фактически невозможной. В связи с этим 27 декабря правительство Японии обратилось к страховым компаниям с просьбой продолжить страховать морские суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ), от возможного ущерба на случай военных столкновений на маршрутах в водах вокруг России. В результате переговоров сторонам удалось договориться о продолжении страхования в январе 2023 года.
На "Сахалин-2" приходится 9% импортируемого Японией сжиженного природного газа.
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 17:16
Россия начала продавать сжиженный газ с "Сахалина-2" по рыночной цене
 
ЭкономикаЯпонияРоссияСахалин-2Природный газ
 
 
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