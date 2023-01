https://ria.ru/20230123/yaponiya-1846826944.html

В Японии поднимут цены на страхование судов с СПГ в российских водах

экономика

япония

россия

сахалин-2

природный газ

ТОКИО, 23 янв – РИА Новости. Три крупнейшие японские страховые компании на 80% поднимут цены на страхование танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ) в российских водах, сообщило агентство Киодо. Причина такого решения в том, что иностранные страховые компании, которые берут на себя часть расходов по страхованию при аварии, повысили цены. Это приведет к росту цен на транспортировку газа, а, следовательно, к еще большему росту цен на газ и электричество внутри страны. Три японские страховые компании Tokio Marine&Nichido Fire Insurance Co, Sompo Japan Insurance Co и Mitsui Sumitomo Insurance Co с 25 января поднимут цены на страхование от возможного ущерба на случай военных столкновений. В конце прошлого года сообщалось, что японские компании с 1 января 2023 года перестанут страховать морские суда от возможного ущерба на случай военных столкновений во всех водах вокруг России и Украины, а это может сказаться на поставках СПГ с российского проекта "Сахалин-2", в котором участвует Япония. Однако так как ущерб в случае аварии танкера, перевозящего СПГ, выливается в астрономические суммы, транспортировка без страховки становится фактически невозможной. В связи с этим 27 декабря правительство Японии обратилось к страховым компаниям с просьбой продолжить страховать морские суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ), от возможного ущерба на случай военных столкновений на маршрутах в водах вокруг России. В результате переговоров сторонам удалось договориться о продолжении страхования в январе 2023 года. На "Сахалин-2" приходится 9% импортируемого Японией сжиженного природного газа.

япония

россия

