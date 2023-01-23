https://ria.ru/20230123/yaponiya-1846754769.html

Япония активно присоединилась к стану недружественных стран, заявил Песков

Япония активно присоединилась к стану недружественных стран, заявил Песков - РИА Новости, 23.01.2023

Япония активно присоединилась к стану недружественных стран, заявил Песков

Япония весьма активно присоединилась к стану недружественных России государств, не проявляет конструктива в двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:48

2023-01-23T12:48

2023-01-23T12:48

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Япония весьма активно присоединилась к стану недружественных России государств, не проявляет конструктива в двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Дело в том, что Япония весьма проактивно присоединилась к стану государств, которые превратились в недружественные страны для нас, и своими действиями Япония в плане двусторонних отношений не проявляет какого-либо конструктивизма", - сказал Песков журналистам на вопрос о перспективах проведения переговоров с Токио по мирному договору. МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20230123/yaponiya-1846750910.html

https://ria.ru/20230123/dogovor-1846693640.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, россия, токио