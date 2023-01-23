Япония активно присоединилась к стану недружественных стран, заявил Песков
Песков заявил, что Япония не проявляет конструктива в двусторонних отношениях
© AP Photo / Koji SasaharaВетераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии
© AP Photo / Koji Sasahara
Ветераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Япония весьма активно присоединилась к стану недружественных России государств, не проявляет конструктива в двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дело в том, что Япония весьма проактивно присоединилась к стану государств, которые превратились в недружественные страны для нас, и своими действиями Япония в плане двусторонних отношений не проявляет какого-либо конструктивизма", - сказал Песков журналистам на вопрос о перспективах проведения переговоров с Токио по мирному договору.
МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.