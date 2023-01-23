https://ria.ru/20230123/yaponiya-1846750910.html

В Кремле оценили перспективы переговоров с Японией по мирному договору

В Кремле оценили перспективы переговоров с Японией по мирному договору - РИА Новости, 23.01.2023

В Кремле оценили перспективы переговоров с Японией по мирному договору

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах переговоров РФ и Японии по мирному договору, заявил, что вряд ли сейчас приходится говорить... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:34

2023-01-23T12:34

2023-01-23T13:07

россия

япония

дмитрий песков

в мире

фумио кисида

москва

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах переговоров РФ и Японии по мирному договору, заявил, что вряд ли сейчас приходится говорить о такой возможности.Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей программной речи на открывшейся сессии парламента заявил, что, несмотря на сложные отношения с Москвой, Токио сохраняет курс на проведение переговоров для заключения мирного договора."По сути какой-нибудь содержательный диалог в настоящий момент отсутствует. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о такой возможности де-факто", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готова ли Москва общаться с Токио по мирному договору.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Малой Курильской Гряды Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году - ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20230121/peregovory-1846456174.html

https://ria.ru/20230118/posol-1845731897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, япония, дмитрий песков, в мире, фумио кисида, москва