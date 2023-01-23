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Япония поставила Украине партию из 262 генераторов - РИА Новости, 23.01.2023
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Япония поставила Украине партию из 262 генераторов
Япония поставила Украине партию из 262 генераторов - РИА Новости, 23.01.2023
Япония поставила Украине партию из 262 генераторов
Япония согласно решению правительства поставила Украине 262 генератора, сообщил МИД страны. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T06:55
2023-01-23T06:55
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ТОКИО, 23 янв – РИА Новости. Япония согласно решению правительства поставила Украине 262 генератора, сообщил МИД страны. Отмечается, что 25 из них были поставлены в декабре прошлого года, а 237 отправлены 14 января и к 21 января прибыли на место. "Они будут предоставлены предприятиям, отвечающим за электро-, тепло- и газоснабжение для продолжения энергетической работы", - сообщает МИД.
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в мире, япония, украина
В мире, Япония, Украина
06:55 23.01.2023
 
Япония поставила Украине партию из 262 генераторов

МИД Японии сообщил о поставке 262 генераторов Украине

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 янв – РИА Новости. Япония согласно решению правительства поставила Украине 262 генератора, сообщил МИД страны.
"Из-за разрушения инфраструктуры на Украине повсеместно возникают крупномасштабные остановки подачи электричества. Правительством Японии для защиты жизни украинского народа, переживающего тяжелую холодную зиму, принято решение поставить 262 генератора", - говорится в сообщении дипведомства.
Отмечается, что 25 из них были поставлены в декабре прошлого года, а 237 отправлены 14 января и к 21 января прибыли на место.
"Они будут предоставлены предприятиям, отвечающим за электро-, тепло- и газоснабжение для продолжения энергетической работы", - сообщает МИД.
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