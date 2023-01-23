https://ria.ru/20230123/yaponiya-1846679749.html

Япония поставила Украине партию из 262 генераторов

Япония поставила Украине партию из 262 генераторов - РИА Новости, 23.01.2023

Япония поставила Украине партию из 262 генераторов

Япония согласно решению правительства поставила Украине 262 генератора, сообщил МИД страны. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T06:55

2023-01-23T06:55

2023-01-23T06:55

в мире

япония

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_8be611b5c24d6b1df6e9d3e617a4c061.jpg

ТОКИО, 23 янв – РИА Новости. Япония согласно решению правительства поставила Украине 262 генератора, сообщил МИД страны. Отмечается, что 25 из них были поставлены в декабре прошлого года, а 237 отправлены 14 января и к 21 января прибыли на место. "Они будут предоставлены предприятиям, отвечающим за электро-, тепло- и газоснабжение для продолжения энергетической работы", - сообщает МИД.

https://ria.ru/20230118/posol-1845731897.html

япония

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, украина