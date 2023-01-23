https://ria.ru/20230123/vznos-1846808895.html

МИД России прокомментировал невыплату добровольного взноса в ЕЭК ООН

МИД России прокомментировал невыплату добровольного взноса в ЕЭК ООН - РИА Новости, 23.01.2023

МИД России прокомментировал невыплату добровольного взноса в ЕЭК ООН

Решение о невыплате Россией взноса в Европейскую экономическую комиссию ООН (ЕЭК ООН) носит вынужденный характер и связано с деструктивной линией США и стран... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:07

2023-01-23T15:07

2023-01-23T15:12

россия

сша

закавказье

евразийская экономическая комиссия

оон

евросоюз

центральная азия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Решение о невыплате Россией взноса в Европейскую экономическую комиссию ООН (ЕЭК ООН) носит вынужденный характер и связано с деструктивной линией США и стран ЕС, РФ вернется к практике внесения российских добровольных взносов в ЕЭК ООН после восстановления уважительного и конструктивного диалога на площадке комиссии, говорится в сообщении МИД РФ."Данный шаг носит вынужденный характер и связан с деструктивной линией США и стран Европейского союза в этой региональной комиссии ООН. Указанные государства с нарушением внутренних процедур "продавили" в Исполнительном комитете ЕЭК ООН ряд нелегитимных решений, нацеленных на ограничение взаимодействия России и комиссии. Практическим результатом таких действий стала фактическая блокировка российских проектов технического содействия в ЕЭК ООН, реализация которых, в свою очередь, и финансируется из средств РДВ. Использовать российские донорские средства в ЕЭК ООН, кроме как на проекты развития, мы не намерены", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.В МИД РФ отметили, что "от недружественных действий ЕС и США пострадали авторитет и эффективность комиссии, а также государства Центральной Азии и Закавказья – основные получатели российского содействия"."Именно в их интересах разрабатывались и выполнялись наши совместные проекты с ЕЭК ООН", - указали в российском МИД."Готовы будем вернуться к практике внесения российских добровольных взносов в ЕЭК ООН после восстановления уважительного и конструктивного межгосударственного диалога на площадке Комиссии. Продолжаем практику финансирования проектов развития по линии других организаций системы ООН", - добавили в МИД РФ.

https://ria.ru/20230118/guterresh-1845731515.html

https://ria.ru/20230123/tribunal-1846773902.html

россия

сша

закавказье

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россия, сша, закавказье, евразийская экономическая комиссия, оон, евросоюз, центральная азия