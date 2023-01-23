15:07 23.01.2023 (обновлено: 15:12 23.01.2023)
МИД России прокомментировал невыплату добровольного взноса в ЕЭК ООН
МИД России: решение о невыплате взноса в ЕЭК ООН носит вынужденный характер
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Решение о невыплате Россией взноса в Европейскую экономическую комиссию ООН (ЕЭК ООН) носит вынужденный характер и связано с деструктивной линией США и стран ЕС, РФ вернется к практике внесения российских добровольных взносов в ЕЭК ООН после восстановления уважительного и конструктивного диалога на площадке комиссии, говорится в сообщении МИД РФ.
"Данный шаг носит вынужденный характер и связан с деструктивной линией США и стран Европейского союза в этой региональной комиссии ООН. Указанные государства с нарушением внутренних процедур "продавили" в Исполнительном комитете ЕЭК ООН ряд нелегитимных решений, нацеленных на ограничение взаимодействия России и комиссии. Практическим результатом таких действий стала фактическая блокировка российских проектов технического содействия в ЕЭК ООН, реализация которых, в свою очередь, и финансируется из средств РДВ. Использовать российские донорские средства в ЕЭК ООН, кроме как на проекты развития, мы не намерены", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ отметили, что "от недружественных действий ЕС и США пострадали авторитет и эффективность комиссии, а также государства Центральной Азии и Закавказья – основные получатели российского содействия".
"Именно в их интересах разрабатывались и выполнялись наши совместные проекты с ЕЭК ООН", - указали в российском МИД.
"Готовы будем вернуться к практике внесения российских добровольных взносов в ЕЭК ООН после восстановления уважительного и конструктивного межгосударственного диалога на площадке Комиссии. Продолжаем практику финансирования проектов развития по линии других организаций системы ООН", - добавили в МИД РФ.