https://ria.ru/20230123/vladivostok-1846682444.html
Импорт подержанных автомобилей через Владивосток вырос на 72 процента
Импорт подержанных автомобилей через Владивосток вырос на 72 процента - РИА Новости, 23.01.2023
Импорт подержанных автомобилей через Владивосток вырос на 72 процента
Таможенники Владивостока оформили в 2022 году импорт более 197 тысяч подержанных автомобилей, что на 72% выше результата 2021 года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T07:30
2023-01-23T07:30
2023-01-23T07:30
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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Таможенники Владивостока оформили в 2022 году импорт более 197 тысяч подержанных автомобилей, что на 72% выше результата 2021 года, сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни. В сентябре пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Рощина рассказала РИА Новости, что в Приморье в августе оформили примерно 21,6 тысячи автомобилей для личного пользования - это почти вдвое больше, чем в августе 2021 года. Для скорости оформления машин штат выпускающих инспекторов на таможне был увеличен в 2,5 раза. Отмечается, что число оформляемых таможенниками машин резко выросло в июне, достигнув 15 тысяч за месяц. Этот показатель в дальнейшем увеличивался и в ноябре составил 28 тысяч. Небольшой спад — до 26 тысяч — произошел в декабре. В основном через таможню Владивостока ввозили подержанные автомобили японских брендов Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki и корейских производителей Hyundai и Kia.
https://ria.ru/20230123/malayziya-1846678885.html
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экономика, владивосток, toyota corolla, hyundai genesis, kia rio, авто, россия
Экономика, Владивосток, Toyota Corolla, Hyundai Genesis, Kia Rio, Авто, Россия
Импорт подержанных автомобилей через Владивосток вырос на 72 процента
ФТС: импорт подержанных автомобилей через Владивосток вырос за год на 72 процента
ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Таможенники Владивостока оформили в 2022 году импорт более 197 тысяч подержанных автомобилей, что на 72% выше результата 2021 года, сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни.
В сентябре пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Рощина рассказала РИА Новости, что в Приморье в августе оформили примерно 21,6 тысячи автомобилей для личного пользования - это почти вдвое больше, чем в августе 2021 года. Для скорости оформления машин штат выпускающих инспекторов на таможне был увеличен в 2,5 раза.
"Более 197 тысяч автомобилей с пробегом оформили владивостокские таможенники в 2022 году. По сравнению с предыдущим годом количество автотранспортных средств увеличилось на 72%", - говорится в сообщении пресс-службы владивостокской таможни.
Отмечается, что число оформляемых таможенниками машин резко выросло в июне, достигнув 15 тысяч за месяц. Этот показатель в дальнейшем увеличивался и в ноябре составил 28 тысяч. Небольшой спад — до 26 тысяч — произошел в декабре. В основном через таможню Владивостока ввозили подержанные автомобили японских брендов Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki и корейских производителей Hyundai и Kia.