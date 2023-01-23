https://ria.ru/20230123/vladivostok-1846682444.html

Импорт подержанных автомобилей через Владивосток вырос на 72 процента

Импорт подержанных автомобилей через Владивосток вырос на 72 процента - РИА Новости, 23.01.2023

Импорт подержанных автомобилей через Владивосток вырос на 72 процента

Таможенники Владивостока оформили в 2022 году импорт более 197 тысяч подержанных автомобилей, что на 72% выше результата 2021 года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T07:30

2023-01-23T07:30

2023-01-23T07:30

экономика

владивосток

toyota corolla

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авто

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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Таможенники Владивостока оформили в 2022 году импорт более 197 тысяч подержанных автомобилей, что на 72% выше результата 2021 года, сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни. В сентябре пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Рощина рассказала РИА Новости, что в Приморье в августе оформили примерно 21,6 тысячи автомобилей для личного пользования - это почти вдвое больше, чем в августе 2021 года. Для скорости оформления машин штат выпускающих инспекторов на таможне был увеличен в 2,5 раза. Отмечается, что число оформляемых таможенниками машин резко выросло в июне, достигнув 15 тысяч за месяц. Этот показатель в дальнейшем увеличивался и в ноябре составил 28 тысяч. Небольшой спад — до 26 тысяч — произошел в декабре. В основном через таможню Владивостока ввозили подержанные автомобили японских брендов Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki и корейских производителей Hyundai и Kia.

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экономика, владивосток, toyota corolla, hyundai genesis, kia rio, авто, россия