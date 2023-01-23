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Пользователи ВКонтакте рассказали, окунались ли они в прорубь на Крещение
Пользователи ВКонтакте рассказали, окунались ли они в прорубь на Крещение - РИА Новости, 23.01.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, окунались ли они в прорубь на Крещение
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:50
2023-01-23T12:50
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, окунались ли они в прорубь на Крещение.Варианты ответа были: да; пока не решил; в этом году нет; никогда не окунаюсь.В итоге большинство подписчиков ответило, что они никогда не купаются в проруби на Крещение. Так проголосовали 75%. Отказались от купаний в этом году около 9% пользователей. При этом всего 7% подписчиков сказали, что они будут окунаться в прорубь. Столько же пользователей ответили, что пока не решились на купание.В комментариях пользователи отметили, что купание в ледяной проруби может стать опасным для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а всем остальным лучше закаляться заранее.
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, окунались ли они в прорубь на Крещение.
Варианты ответа были: да; пока не решил; в этом году нет; никогда не окунаюсь.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они никогда не купаются в проруби на Крещение. Так проголосовали 75%. Отказались от купаний в этом году около 9% пользователей. При этом всего 7% подписчиков сказали, что они будут окунаться в прорубь. Столько же пользователей ответили, что пока не решились на купание.
В комментариях пользователи отметили, что купание в ледяной проруби может стать опасным для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а всем остальным лучше закаляться заранее.