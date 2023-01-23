https://ria.ru/20230123/velikobritaniya-1846807954.html
Из лондонского аэропорта Хитроу не могут вылететь десятки тысяч пассажиров
Из лондонского аэропорта Хитроу не могут вылететь десятки тысяч пассажиров - РИА Новости, 23.01.2023
Из лондонского аэропорта Хитроу не могут вылететь десятки тысяч пассажиров
Десятки рейсов отменили в британском аэропорту Хитроу из-за густого тумана, сообщает Telegraph. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:54
2023-01-23T15:54
2023-01-23T15:54
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Десятки рейсов отменили в британском аэропорту Хитроу из-за густого тумана, сообщает Telegraph. В общей сложности до полудня понедельника, 23 января, пассажирам более 50 рейсов сообщили о невозможности путешествия. В аэропорту хаос — там скопились десятки тысяч граждан. Днем ранее сложилась похожая ситуация: из-за непогоды было отменено 70 вылетов авиакомпании British Airways. Как пишет газета, в ночь на понедельник температура упала до минус 8,4 градуса, что стало рекордом за последние десять лет. Согласно прогнозу британской метеорологической службы, сегодня вечером температура в Лондоне снова упадет до минус шести градусов, поэтому во вторник также ожидается густой туман.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, лондон, великобритания, аэропорты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Лондон, Великобритания, Аэропорты
Из лондонского аэропорта Хитроу не могут вылететь десятки тысяч пассажиров
Из лондонского аэропорта Хитроу из-за тумана не могут вылететь десятки тысяч пассажиров