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Из лондонского аэропорта Хитроу не могут вылететь десятки тысяч пассажиров - РИА Новости, 23.01.2023
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Туризм
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Из лондонского аэропорта Хитроу не могут вылететь десятки тысяч пассажиров
Из лондонского аэропорта Хитроу не могут вылететь десятки тысяч пассажиров - РИА Новости, 23.01.2023
Из лондонского аэропорта Хитроу не могут вылететь десятки тысяч пассажиров
Десятки рейсов отменили в британском аэропорту Хитроу из-за густого тумана, сообщает Telegraph. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:54
2023-01-23T15:54
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Десятки рейсов отменили в британском аэропорту Хитроу из-за густого тумана, сообщает Telegraph. В общей сложности до полудня понедельника, 23 января, пассажирам более 50 рейсов сообщили о невозможности путешествия. В аэропорту хаос — там скопились десятки тысяч граждан. Днем ранее сложилась похожая ситуация: из-за непогоды было отменено 70 вылетов авиакомпании British Airways. Как пишет газета, в ночь на понедельник температура упала до минус 8,4 градуса, что стало рекордом за последние десять лет. Согласно прогнозу британской метеорологической службы, сегодня вечером температура в Лондоне снова упадет до минус шести градусов, поэтому во вторник также ожидается густой туман.
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туризм, новости - туризм, лондон, великобритания, аэропорты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Лондон, Великобритания, Аэропорты
15:54 23.01.2023
 
Из лондонского аэропорта Хитроу не могут вылететь десятки тысяч пассажиров

Из лондонского аэропорта Хитроу из-за тумана не могут вылететь десятки тысяч пассажиров

© Pixabay / LadyDisdainЛондонский аэропорт Хитроу
Лондонский аэропорт Хитроу - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Pixabay / LadyDisdain
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Десятки рейсов отменили в британском аэропорту Хитроу из-за густого тумана, сообщает Telegraph.
В общей сложности до полудня понедельника, 23 января, пассажирам более 50 рейсов сообщили о невозможности путешествия. В аэропорту хаос там скопились десятки тысяч граждан.
Днем ранее сложилась похожая ситуация: из-за непогоды было отменено 70 вылетов авиакомпании British Airways.
Как пишет газета, в ночь на понедельник температура упала до минус 8,4 градуса, что стало рекордом за последние десять лет. Согласно прогнозу британской метеорологической службы, сегодня вечером температура в Лондоне снова упадет до минус шести градусов, поэтому во вторник также ожидается густой туман.
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