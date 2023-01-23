https://ria.ru/20230123/ussuriysk-1846679621.html

В Уссурийске восстановили электроснабжение для 110 тысяч человек

В Уссурийске восстановили электроснабжение для 110 тысяч человек - РИА Новости, 23.01.2023

В Уссурийске восстановили электроснабжение для 110 тысяч человек

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Уссурийске Приморского края, где без света из-за аварии на сетях остались свыше 110 тысяч человек, сообщает РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T06:44

2023-01-23T06:44

2023-01-23T06:44

происшествия

уссурийск

приморский край

уссурийский городской округ

жкх

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Уссурийске Приморского края, где без света из-за аварии на сетях остались свыше 110 тысяч человек, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК). По данным краевой прокуратуры, с 07.00 мск (00.00 мск) понедельника без света остались свыше 110 тысяч человек: 380 многоквартирных домов, более 3 тысяч частных домовладений и 120 объектов социальной инфраструктуры в Уссурийске. Ведомство начало проверку. "Энергетики ДРСК восстановили электроснабжение потребителей в Уссурийском городском округе, отключенных в результате действия противоаварийной автоматики из-за отключения блока Г-7 на Артемовской ТЭЦ (АО "ДГК"). Энергетики предприняли все необходимые меры по переводу нагрузки и подключению социально-значимых объектов. В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме", - сообщает ДРСК.

https://ria.ru/20230123/vodovod-1846677061.html

уссурийск

приморский край

уссурийский городской округ

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происшествия, уссурийск, приморский край, уссурийский городской округ, жкх, россия