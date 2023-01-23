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В Уссурийске восстановили электроснабжение для 110 тысяч человек - РИА Новости, 23.01.2023
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В Уссурийске восстановили электроснабжение для 110 тысяч человек
В Уссурийске восстановили электроснабжение для 110 тысяч человек - РИА Новости, 23.01.2023
В Уссурийске восстановили электроснабжение для 110 тысяч человек
Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Уссурийске Приморского края, где без света из-за аварии на сетях остались свыше 110 тысяч человек, сообщает РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T06:44
2023-01-23T06:44
происшествия
уссурийск
приморский край
уссурийский городской округ
жкх
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Уссурийске Приморского края, где без света из-за аварии на сетях остались свыше 110 тысяч человек, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК). По данным краевой прокуратуры, с 07.00 мск (00.00 мск) понедельника без света остались свыше 110 тысяч человек: 380 многоквартирных домов, более 3 тысяч частных домовладений и 120 объектов социальной инфраструктуры в Уссурийске. Ведомство начало проверку. "Энергетики ДРСК восстановили электроснабжение потребителей в Уссурийском городском округе, отключенных в результате действия противоаварийной автоматики из-за отключения блока Г-7 на Артемовской ТЭЦ (АО "ДГК"). Энергетики предприняли все необходимые меры по переводу нагрузки и подключению социально-значимых объектов. В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме", - сообщает ДРСК.
https://ria.ru/20230123/vodovod-1846677061.html
уссурийск
приморский край
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россия
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происшествия, уссурийск, приморский край, уссурийский городской округ, жкх, россия
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Уссурийский городской округ, ЖКХ, Россия
06:44 23.01.2023
 
В Уссурийске восстановили электроснабжение для 110 тысяч человек

В Уссурийске Приморского края восстановили электроснабжение для 110 тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЭнергетик восстанавливает электроснабжение
Энергетик восстанавливает электроснабжение - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Энергетик восстанавливает электроснабжение. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Уссурийске Приморского края, где без света из-за аварии на сетях остались свыше 110 тысяч человек, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).
По данным краевой прокуратуры, с 07.00 мск (00.00 мск) понедельника без света остались свыше 110 тысяч человек: 380 многоквартирных домов, более 3 тысяч частных домовладений и 120 объектов социальной инфраструктуры в Уссурийске. Ведомство начало проверку.
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"Энергетики ДРСК восстановили электроснабжение потребителей в Уссурийском городском округе, отключенных в результате действия противоаварийной автоматики из-за отключения блока Г-7 на Артемовской ТЭЦ (АО "ДГК"). Энергетики предприняли все необходимые меры по переводу нагрузки и подключению социально-значимых объектов. В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме", - сообщает ДРСК.
 
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