https://ria.ru/20230123/ussuriysk-1846679621.html
В Уссурийске восстановили электроснабжение для 110 тысяч человек
В Уссурийске восстановили электроснабжение для 110 тысяч человек - РИА Новости, 23.01.2023
В Уссурийске восстановили электроснабжение для 110 тысяч человек
Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Уссурийске Приморского края, где без света из-за аварии на сетях остались свыше 110 тысяч человек, сообщает РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T06:44
2023-01-23T06:44
2023-01-23T06:44
происшествия
уссурийск
приморский край
уссурийский городской округ
жкх
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788938278_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_827761334380fca03b8d3d6000ee5eb5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Уссурийске Приморского края, где без света из-за аварии на сетях остались свыше 110 тысяч человек, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК). По данным краевой прокуратуры, с 07.00 мск (00.00 мск) понедельника без света остались свыше 110 тысяч человек: 380 многоквартирных домов, более 3 тысяч частных домовладений и 120 объектов социальной инфраструктуры в Уссурийске. Ведомство начало проверку. "Энергетики ДРСК восстановили электроснабжение потребителей в Уссурийском городском округе, отключенных в результате действия противоаварийной автоматики из-за отключения блока Г-7 на Артемовской ТЭЦ (АО "ДГК"). Энергетики предприняли все необходимые меры по переводу нагрузки и подключению социально-значимых объектов. В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме", - сообщает ДРСК.
https://ria.ru/20230123/vodovod-1846677061.html
уссурийск
приморский край
уссурийский городской округ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788938278_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_442fe570aed392ce038033eb510580f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уссурийск, приморский край, уссурийский городской округ, жкх, россия
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Уссурийский городской округ, ЖКХ, Россия
В Уссурийске восстановили электроснабжение для 110 тысяч человек
В Уссурийске Приморского края восстановили электроснабжение для 110 тысяч человек