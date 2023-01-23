https://ria.ru/20230123/ukraina-1846885430.html
В США заговорили о роковой ошибке Порошенко в 2014 году
В США заговорили о роковой ошибке Порошенко в 2014 году - РИА Новости, 23.01.2023
В США заговорили о роковой ошибке Порошенко в 2014 году
В 2014 году у Киева был шанс примирить Западную Украину с Восточной, но власть им не воспользовалась, пишет издание The Nation. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:53
2023-01-23T17:53
2023-01-23T18:28
в мире
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В 2014 году у Киева был шанс примирить Западную Украину с Восточной, но власть им не воспользовалась, пишет издание The Nation.Журнал опубликовал отрывок из книги бывшего представителя госдепа США, профессора политологии Род-Айлендского университета Николая Петро "Трагедия Украины".По мнению Петро, история Украины могла бы сложиться иначе, если бы власти предприняли попытку "национального диалога".В феврале 2014 года украинский парламент одобрил текст "Меморандума мира и согласия". В документе говорилось, в частности, о возвращении войск с востока страны на места постоянной дислокации, закреплении статуса Украины как парламентской республики, запрете на уголовное преследование участников акций протеста и закреплении статуса русского языка в новой конституции.В ноябре Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации заявил, что военных действий не было бы вовсе, если бы на Украине в 2014 году не произошло государственного переворота. Он также добавил, что Россия оказалась в нынешней ситуации из-за усилий тех, "кто пытался нами управлять". А началось все еще на рубеже 2000-х.
https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петр порошенко, украина, сша, верховная рада украины
В мире, Петр Порошенко, Украина, США, Верховная Рада Украины
17:53 23.01.2023 (обновлено: 18:28 23.01.2023)
В США заговорили о роковой ошибке Порошенко в 2014 году
Профессор Николай Петро: Украина расплачивается за решение Порошенко выбрать национализм
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
В 2014 году у Киева был шанс примирить Западную Украину с Восточной, но власть им не воспользовалась, пишет издание The Nation
.
Журнал опубликовал отрывок из книги бывшего представителя госдепа США, профессора политологии Род-Айлендского университета Николая Петро "Трагедия Украины".
"Еще в мае 2014 года Верховная рада, похоже, осознала необходимость реформ, когда приняла "Меморандум мира и согласия". <…> Увы, эта идея так и не была реализована. Вместо этого президент Петр Порошенко сделал ставку на национализм", — указал эксперт.
По мнению Петро, история Украины могла бы сложиться иначе, если бы власти предприняли попытку "национального диалога".
В феврале 2014 года украинский парламент одобрил текст "Меморандума мира и согласия". В документе говорилось, в частности, о возвращении войск с востока страны на места постоянной дислокации, закреплении статуса Украины как парламентской республики, запрете на уголовное преследование участников акций протеста и закреплении статуса русского языка в новой конституции.
В ноябре Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации заявил, что военных действий не было бы вовсе, если бы на Украине в 2014 году не произошло государственного переворота. Он также добавил, что Россия оказалась в нынешней ситуации из-за усилий тех, "кто пытался нами управлять". А началось все еще на рубеже 2000-х.