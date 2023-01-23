https://ria.ru/20230123/ukraina-1846885430.html

В США заговорили о роковой ошибке Порошенко в 2014 году

В США заговорили о роковой ошибке Порошенко в 2014 году - РИА Новости, 23.01.2023

В США заговорили о роковой ошибке Порошенко в 2014 году

В 2014 году у Киева был шанс примирить Западную Украину с Восточной, но власть им не воспользовалась, пишет издание The Nation. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:53

2023-01-23T17:53

2023-01-23T18:28

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В 2014 году у Киева был шанс примирить Западную Украину с Восточной, но власть им не воспользовалась, пишет издание The Nation.Журнал опубликовал отрывок из книги бывшего представителя госдепа США, профессора политологии Род-Айлендского университета Николая Петро "Трагедия Украины".По мнению Петро, история Украины могла бы сложиться иначе, если бы власти предприняли попытку "национального диалога".В феврале 2014 года украинский парламент одобрил текст "Меморандума мира и согласия". В документе говорилось, в частности, о возвращении войск с востока страны на места постоянной дислокации, закреплении статуса Украины как парламентской республики, запрете на уголовное преследование участников акций протеста и закреплении статуса русского языка в новой конституции.В ноябре Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации заявил, что военных действий не было бы вовсе, если бы на Украине в 2014 году не произошло государственного переворота. Он также добавил, что Россия оказалась в нынешней ситуации из-за усилий тех, "кто пытался нами управлять". А началось все еще на рубеже 2000-х.

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, петр порошенко, украина, сша, верховная рада украины