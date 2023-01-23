https://ria.ru/20230123/ukraina-1846806467.html

В Киевской области продолжается укрепление фортификационных сооружений

В Киевской области продолжается укрепление фортификационных сооружений - РИА Новости, 23.01.2023

В Киевской области продолжается укрепление фортификационных сооружений

В Киевской области продолжается укреплений фортификационных сооружений, сообщили во вторник в Сухопутных войсках Украины. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:02

2023-01-23T15:02

2023-01-23T16:25

специальная военная операция на украине

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киевская область

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Киевской области продолжается укреплений фортификационных сооружений, сообщили во вторник в Сухопутных войсках Украины. "Подразделения группировки сил и средств обороны Киева продолжают усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны города Киев и Киевской области. Продолжается установка долгосрочных фортификационных сооружений на опорных пунктах подразделений в составе группировки сил и средств обороны Киева", - говорится в сообщении Сухопутных войск Украины в социальной сети. В сообщении отмечается, что инженерные работы осуществляются во взаимодействии с Киевской областной военной администрацией. В командовании украинской армии в пятницу сообщали, что Украина увеличивает количество мобильных групп ПВО на севере страны. Глава областной военной администрации Виталий Коваль ранее заявил, что весь пограничный периметр с Белоруссией в Ровненской области Украины заминирован. По его словам, на севере региона активно строятся инженерные и фортификационные сооружения, противотанковые рвы. Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко, отвечая на вопрос, обеспокоена ли Украина ситуацией на белорусской границе, заявил, что Киев отвел часть войск на север страны. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии ранее отмечал, что украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к белорусской границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабре 2022 года указывала, что развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии, о чем договорились президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин, является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике. При этом заявления украинской стороны о якобы создании Россией в Белоруссии группировки для атаки с белорусского направления официальный представитель МИД РФ сочла попыткой выпросить у Запада больше денег и оружия.

https://ria.ru/20230115/belorussiya-1845043343.html

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киевская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киевская область, ситуация в днр и лнр