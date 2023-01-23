12:59 23.01.2023 (обновлено: 16:14 23.01.2023)
В Варшаве рассказали о желающих заработать на восстановлении Украины
Пшидач: страны, желающие заработать на восстановлении Украины, уже выстраиваются в очередь
© AP Photo / Efrem LukatskyРазрушенное взрывом здание в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разрушенное взрывом здание в Киеве. Архивное фото
ВАРШАВА, 23 янв — РИА Новости. Страны Евросоюза "выстраиваются в очередь", чтобы заработать на восстановлении Украины, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
"Польские фирмы, по моему убеждению, имеют гигантские шансы, чтобы сыграть там большую роль. Но они должны быть самыми активными. Наверняка симпатия к Польше будет играть значительную роль, но там в очереди уже выстраиваются и немцы, и французы", — объяснил он.
Пшидач подчеркнул, что компании готовы восстанавливать Украину, но не за счет польского бюджета.
"Восстановление — это также и экономический вопрос. Мы говорили в Давосе о том, как проводить восстановление. Мы здесь не будем нагружать налогоплательщика", — резюмировал он.
По оценкам властей Украины, Еврокомиссии и Всемирного банка, восстановление страны обойдется в 349 миллиардов долларов. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев рассчитывает получить от западных партнеров 17 миллиардов долларов.
Кроме того, на прошлой неделе Европарламент принял юридически необязывающую резолюцию с призывом использовать госактивы России "для репараций" Киеву. ЕС также неоднократно заявлял о готовности использовать замороженные российские активы для восстановления Украины после конфликта. Но пока Евросоюз не располагает законодательным механизмом для такой процедуры.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, назвала действия Европы воровством и отметила, что это не первый год существующее явление, а ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.