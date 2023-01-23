https://ria.ru/20230123/ukraina-1846757304.html

В Варшаве рассказали о желающих заработать на восстановлении Украины

В Варшаве рассказали о желающих заработать на восстановлении Украины - РИА Новости, 23.01.2023

В Варшаве рассказали о желающих заработать на восстановлении Украины

Страны Евросоюза "выстраиваются в очередь", чтобы заработать на восстановлении Украины, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:59

2023-01-23T12:59

2023-01-23T16:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

марчин пшидач

евросоюз

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ВАРШАВА, 23 янв — РИА Новости. Страны Евросоюза "выстраиваются в очередь", чтобы заработать на восстановлении Украины, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио. "Польские фирмы, по моему убеждению, имеют гигантские шансы, чтобы сыграть там большую роль. Но они должны быть самыми активными. Наверняка симпатия к Польше будет играть значительную роль, но там в очереди уже выстраиваются и немцы, и французы", — объяснил он.Пшидач подчеркнул, что компании готовы восстанавливать Украину, но не за счет польского бюджета. По оценкам властей Украины, Еврокомиссии и Всемирного банка, восстановление страны обойдется в 349 миллиардов долларов. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев рассчитывает получить от западных партнеров 17 миллиардов долларов.Кроме того, на прошлой неделе Европарламент принял юридически необязывающую резолюцию с призывом использовать госактивы России "для репараций" Киеву. ЕС также неоднократно заявлял о готовности использовать замороженные российские активы для восстановления Украины после конфликта. Но пока Евросоюз не располагает законодательным механизмом для такой процедуры.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, назвала действия Европы воровством и отметила, что это не первый год существующее явление, а ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230123/aktivy-1846738076.html

https://ria.ru/20230123/razocharovanie-1846678743.html

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польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, марчин пшидач, евросоюз