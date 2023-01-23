https://ria.ru/20230123/ukraina-1846747931.html
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 23.01.2023
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде областей Украины, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:22
2023-01-23T12:22
2023-01-23T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде областей Украины, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Ограничение потребления: до всех облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток... Уже с утра лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской (подконтрольной Киеву части - ред.), Волынской и Львовской, где сейчас применяются аварийные отключения, которые возможны также и в других областях", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Также отмечается, что в стране увеличилось потребление электроэнергии в связи с началом рабочей недели и постепенным снижением температуры по всей Украине, что привело к росту дефицита мощности в энергосистеме. В компании добавили, что производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго
12:22 23.01.2023 (обновлено: 12:23 23.01.2023)
В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
"Укрэнерго" сообщило об аварийных отключениях электроэнергии в пяти областях
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде областей Украины, сообщили
в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Ограничение потребления: до всех облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток... Уже с утра лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской (подконтрольной Киеву части - ред.), Волынской и Львовской, где сейчас применяются аварийные отключения, которые возможны также и в других областях", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Также отмечается, что в стране увеличилось потребление электроэнергии в связи с началом рабочей недели и постепенным снижением температуры по всей Украине, что привело к росту дефицита мощности в энергосистеме. В компании добавили, что производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.