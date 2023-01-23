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Молдавия проведет тактические учения с участием военной техники - РИА Новости, 23.01.2023
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Молдавия проведет тактические учения с участием военной техники
Молдавия проведет тактические учения с участием военной техники - РИА Новости, 23.01.2023
Молдавия проведет тактические учения с участием военной техники
Министерство обороны Молдавии с 24 января по 4 февраля проведет тактические учения на всех полигонах страны, граждан просят не пугаться появления военной... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T18:27
2023-01-23T18:27
молдавия
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КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии с 24 января по 4 февраля проведет тактические учения на всех полигонах страны, граждан просят не пугаться появления военной техники на дорогах. "В период с 24 января по 24 февраля 400 солдат национальной армии примут участие в сложных тактических учениях. Тактические учения с применением военной техники будут проходить на полигонах во всех военных гарнизонах, чтобы оценить практические способности и навыки военных", - сообщается на сайте минобороны. Офицеры, сержанты и солдаты будут заниматься не только тактикой, но также проверят навыки оказания первой медицинской помощи в реальных условиях, готовность бороться с химической опасностью и другими угрозами. Во время тактических упражнений колонны военных транспортных средств, участвующих в обучении, будут проходить по национальным трассам республики. Граждан просят не пугаться, учения согласованы с планом обучения национальной армии на этот год и не имеют никакого отношения к ситуации в регионе.
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молдавия
Молдавия
18:27 23.01.2023
 
Молдавия проведет тактические учения с участием военной техники

Молдавия проведет тактические учения с участием военной техники с 24 января по 4 февраля

© Фото : Ministerul Apărării al Republicii MoldovaВоеннослужащие пехотной бригады Dacia во время учений на полигоне в Кагуле, Молдавия
Военнослужащие пехотной бригады Dacia во время учений на полигоне в Кагуле, Молдавия - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Военнослужащие пехотной бригады Dacia во время учений на полигоне в Кагуле, Молдавия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии с 24 января по 4 февраля проведет тактические учения на всех полигонах страны, граждан просят не пугаться появления военной техники на дорогах.
"В период с 24 января по 24 февраля 400 солдат национальной армии примут участие в сложных тактических учениях. Тактические учения с применением военной техники будут проходить на полигонах во всех военных гарнизонах, чтобы оценить практические способности и навыки военных", - сообщается на сайте минобороны.
Офицеры, сержанты и солдаты будут заниматься не только тактикой, но также проверят навыки оказания первой медицинской помощи в реальных условиях, готовность бороться с химической опасностью и другими угрозами.
Во время тактических упражнений колонны военных транспортных средств, участвующих в обучении, будут проходить по национальным трассам республики. Граждан просят не пугаться, учения согласованы с планом обучения национальной армии на этот год и не имеют никакого отношения к ситуации в регионе.
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