https://ria.ru/20230123/ucheniya-1846896726.html

Молдавия проведет тактические учения с участием военной техники

Молдавия проведет тактические учения с участием военной техники - РИА Новости, 23.01.2023

Молдавия проведет тактические учения с участием военной техники

Министерство обороны Молдавии с 24 января по 4 февраля проведет тактические учения на всех полигонах страны, граждан просят не пугаться появления военной... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T18:27

2023-01-23T18:27

2023-01-23T18:27

молдавия

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КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии с 24 января по 4 февраля проведет тактические учения на всех полигонах страны, граждан просят не пугаться появления военной техники на дорогах. "В период с 24 января по 24 февраля 400 солдат национальной армии примут участие в сложных тактических учениях. Тактические учения с применением военной техники будут проходить на полигонах во всех военных гарнизонах, чтобы оценить практические способности и навыки военных", - сообщается на сайте минобороны. Офицеры, сержанты и солдаты будут заниматься не только тактикой, но также проверят навыки оказания первой медицинской помощи в реальных условиях, готовность бороться с химической опасностью и другими угрозами. Во время тактических упражнений колонны военных транспортных средств, участвующих в обучении, будут проходить по национальным трассам республики. Граждан просят не пугаться, учения согласованы с планом обучения национальной армии на этот год и не имеют никакого отношения к ситуации в регионе.

https://ria.ru/20221224/nato-1841007850.html

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молдавия