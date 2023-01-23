https://ria.ru/20230123/ubiystvo-1846866127.html
Житель омского поселка до смерти забил мать из-за упреков
Житель омского поселка до смерти забил мать из-за упреков - РИА Новости, 23.01.2023
Житель омского поселка до смерти забил мать из-за упреков
Житель омского поселка избил до смерти упрекавшую его мать, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:02
2023-01-23T17:02
2023-01-23T17:02
происшествия
россия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 23 янв - РИА Новости. Житель омского поселка избил до смерти упрекавшую его мать, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Омской области. Конфликт между 52-летней женщиной и ее 23-летним сыном произошел 19 января в поселке Дальний. Тело женщины обнаружили в ее доме соседи. Как выяснили следователи, к убийству причастен ее ранее судимый сын. "Подозреваемый из личных неприязненных отношений в ответ на упреки матери жестоко ее избил. От множественных телесных повреждений женщина скончалась на месте", - пояснили в пресс-службе. Было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей". Мужчину задержали и арестовали. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20230116/ubiystvo-1845133441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель омского поселка до смерти забил мать из-за упреков
Ранее судимый житель Омской области до смерти забил мать из-за упреков