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Житель омского поселка до смерти забил мать из-за упреков - РИА Новости, 23.01.2023
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Житель омского поселка до смерти забил мать из-за упреков
Житель омского поселка до смерти забил мать из-за упреков - РИА Новости, 23.01.2023
Житель омского поселка до смерти забил мать из-за упреков
Житель омского поселка избил до смерти упрекавшую его мать, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:02
2023-01-23T17:02
происшествия
россия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 23 янв - РИА Новости. Житель омского поселка избил до смерти упрекавшую его мать, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Омской области. Конфликт между 52-летней женщиной и ее 23-летним сыном произошел 19 января в поселке Дальний. Тело женщины обнаружили в ее доме соседи. Как выяснили следователи, к убийству причастен ее ранее судимый сын. "Подозреваемый из личных неприязненных отношений в ответ на упреки матери жестоко ее избил. От множественных телесных повреждений женщина скончалась на месте", - пояснили в пресс-службе. Было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей". Мужчину задержали и арестовали. Расследование продолжается.
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россия
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происшествия, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
17:02 23.01.2023
 
Житель омского поселка до смерти забил мать из-за упреков

Ранее судимый житель Омской области до смерти забил мать из-за упреков

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
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ОМСК, 23 янв - РИА Новости. Житель омского поселка избил до смерти упрекавшую его мать, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Омской области.
Конфликт между 52-летней женщиной и ее 23-летним сыном произошел 19 января в поселке Дальний. Тело женщины обнаружили в ее доме соседи. Как выяснили следователи, к убийству причастен ее ранее судимый сын.
"Подозреваемый из личных неприязненных отношений в ответ на упреки матери жестоко ее избил. От множественных телесных повреждений женщина скончалась на месте", - пояснили в пресс-службе.
Было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей". Мужчину задержали и арестовали. Расследование продолжается.
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ПроисшествияРоссияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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