https://ria.ru/20230123/ubiystvo-1846866127.html

Житель омского поселка до смерти забил мать из-за упреков

Житель омского поселка до смерти забил мать из-за упреков - РИА Новости, 23.01.2023

Житель омского поселка до смерти забил мать из-за упреков

Житель омского поселка избил до смерти упрекавшую его мать, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:02

2023-01-23T17:02

2023-01-23T17:02

происшествия

россия

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 23 янв - РИА Новости. Житель омского поселка избил до смерти упрекавшую его мать, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Омской области. Конфликт между 52-летней женщиной и ее 23-летним сыном произошел 19 января в поселке Дальний. Тело женщины обнаружили в ее доме соседи. Как выяснили следователи, к убийству причастен ее ранее судимый сын. "Подозреваемый из личных неприязненных отношений в ответ на упреки матери жестоко ее избил. От множественных телесных повреждений женщина скончалась на месте", - пояснили в пресс-службе. Было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей". Мужчину задержали и арестовали. Расследование продолжается.

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россия

омская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)