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Торговый оборот Подмосковья и Белоруссии увеличился на 30% за прошлый год - РИА Новости, 23.01.2023
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20230123/tovary-1846864880.html
Торговый оборот Подмосковья и Белоруссии увеличился на 30% за прошлый год
Торговый оборот Подмосковья и Белоруссии увеличился на 30% за прошлый год - РИА Новости, 23.01.2023
Торговый оборот Подмосковья и Белоруссии увеличился на 30% за прошлый год
Внешний торговый оборот между Подмосковьем и Белоруссией в 2022 году составил свыше миллиарда долларов. Данный показатель выше предыдущих значений на 26%... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:58
2023-01-23T16:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Внешний торговый оборот между Подмосковьем и Белоруссией в 2022 году составил свыше миллиарда долларов. Данный показатель выше предыдущих значений на 26%. Губернатор региона Андрей Воробьев также предложил рассмотреть создание мультипромышленного хаба, сообщил телеканал "360"."Подмосковная продукция востребована и в странах СНГ, о чем говорит ежегодный рост объемов экспорта. Только в Белоруссию в 2022 году было поставлено более 260 тысяч тонн продукции", – отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.Экспорт в 2022 году превысил отметку 400 миллионов долларов, что выше показателей 2021 года на почти 50%. Из Подмосковья в республику поступали мясная продукция, плодоовощные консервы, напитки, кондитерские изделия, корма для животных, рыба и морепродукты.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:58 23.01.2023
 

Торговый оборот Подмосковья и Белоруссии увеличился на 30% за прошлый год

© AP Photo / Michal DyjukЖенщина выбирает товары в супермаркете в Варшаве, Польша
Женщина выбирает товары в супермаркете в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Внешний торговый оборот между Подмосковьем и Белоруссией в 2022 году составил свыше миллиарда долларов. Данный показатель выше предыдущих значений на 26%. Губернатор региона Андрей Воробьев также предложил рассмотреть создание мультипромышленного хаба, сообщил телеканал "360".
"Подмосковная продукция востребована и в странах СНГ, о чем говорит ежегодный рост объемов экспорта. Только в Белоруссию в 2022 году было поставлено более 260 тысяч тонн продукции", – отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Экспорт в 2022 году превысил отметку 400 миллионов долларов, что выше показателей 2021 года на почти 50%. Из Подмосковья в республику поступали мясная продукция, плодоовощные консервы, напитки, кондитерские изделия, корма для животных, рыба и морепродукты.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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