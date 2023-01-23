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Торговый оборот Подмосковья и Белоруссии увеличился на 30% за прошлый год

Торговый оборот Подмосковья и Белоруссии увеличился на 30% за прошлый год - РИА Новости, 23.01.2023

Торговый оборот Подмосковья и Белоруссии увеличился на 30% за прошлый год

Внешний торговый оборот между Подмосковьем и Белоруссией в 2022 году составил свыше миллиарда долларов. Данный показатель выше предыдущих значений на 26%... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:58

2023-01-23T16:58

2023-01-23T16:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Внешний торговый оборот между Подмосковьем и Белоруссией в 2022 году составил свыше миллиарда долларов. Данный показатель выше предыдущих значений на 26%. Губернатор региона Андрей Воробьев также предложил рассмотреть создание мультипромышленного хаба, сообщил телеканал "360"."Подмосковная продукция востребована и в странах СНГ, о чем говорит ежегодный рост объемов экспорта. Только в Белоруссию в 2022 году было поставлено более 260 тысяч тонн продукции", – отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.Экспорт в 2022 году превысил отметку 400 миллионов долларов, что выше показателей 2021 года на почти 50%. Из Подмосковья в республику поступали мясная продукция, плодоовощные консервы, напитки, кондитерские изделия, корма для животных, рыба и морепродукты.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)