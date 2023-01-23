https://ria.ru/20230123/tovary-1846864880.html
Торговый оборот Подмосковья и Белоруссии увеличился на 30% за прошлый год
Торговый оборот Подмосковья и Белоруссии увеличился на 30% за прошлый год - РИА Новости, 23.01.2023
Торговый оборот Подмосковья и Белоруссии увеличился на 30% за прошлый год
Внешний торговый оборот между Подмосковьем и Белоруссией в 2022 году составил свыше миллиарда долларов. Данный показатель выше предыдущих значений на 26%... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:58
2023-01-23T16:58
2023-01-23T16:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843167542_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_c5275df56be3881bc39d8f4d54e6b253.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Внешний торговый оборот между Подмосковьем и Белоруссией в 2022 году составил свыше миллиарда долларов. Данный показатель выше предыдущих значений на 26%. Губернатор региона Андрей Воробьев также предложил рассмотреть создание мультипромышленного хаба, сообщил телеканал "360"."Подмосковная продукция востребована и в странах СНГ, о чем говорит ежегодный рост объемов экспорта. Только в Белоруссию в 2022 году было поставлено более 260 тысяч тонн продукции", – отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.Экспорт в 2022 году превысил отметку 400 миллионов долларов, что выше показателей 2021 года на почти 50%. Из Подмосковья в республику поступали мясная продукция, плодоовощные консервы, напитки, кондитерские изделия, корма для животных, рыба и морепродукты.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843167542_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_a84852bc7482504b3786d84d1a187ad0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Внешний торговый оборот между Подмосковьем и Белоруссией в 2022 году составил свыше миллиарда долларов. Данный показатель выше предыдущих значений на 26%. Губернатор региона Андрей Воробьев также предложил рассмотреть создание мультипромышленного хаба, сообщил телеканал "360"
.
"Подмосковная продукция востребована и в странах СНГ, о чем говорит ежегодный рост объемов экспорта. Только в Белоруссию в 2022 году было поставлено более 260 тысяч тонн продукции", – отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Экспорт в 2022 году превысил отметку 400 миллионов долларов, что выше показателей 2021 года на почти 50%. Из Подмосковья в республику поступали мясная продукция, плодоовощные консервы, напитки, кондитерские изделия, корма для животных, рыба и морепродукты.