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Небывалый сдвиг: о чем договорились Россия и Китай

Небывалый сдвиг: о чем договорились Россия и Китай - РИА Новости, 23.01.2023

Небывалый сдвиг: о чем договорились Россия и Китай

По итогам 2022-го товарооборот между Россией и КНР вырос почти на 30 процентов — до рекордных 192 миллиардов долларов. Российский экспорт — 114 миллиардов,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T08:00

2023-01-23T08:00

2023-01-23T08:05

экономика

китай

россия

ямал спг

арктик спг - 2

сила сибири — 2

пекин

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. По итогам 2022-го товарооборот между Россией и КНР вырос почти на 30 процентов — до рекордных 192 миллиардов долларов. Российский экспорт — 114 миллиардов, импорт из Китая — 76. В начале прошлого года страны поставили цель достичь уровня в 200 миллиардов к 2024-му. Но задача практически решена уже сейчас, и на первый план выходит диверсификация отечественных поставок.Кто и что поставляетСумму в 200 миллиардов долларов утвердили на российско-китайском саммите в Пекине в феврале 2022-го. Чуть позже председатель КНР Си Цзиньпин предложил увеличить ее до 250 миллиардов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал планы реалистичными.Как сообщает Главное таможенное управление КНР, только за первое полугодие 2022-го объем российского экспорта увеличился почти на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и достиг 51 миллиарда долларов. Львиная доля поставок — больше 75 процентов — минеральное топливо, нефть и нефтепродукты. Москва получила за них 38 миллиардов долларов. При этом китайцы стали покупать больше продовольствия, цветных металлов, товаров лесной и химической промышленности.По мнению исполнительного директора компании "ДиСи Инжиниринг" Глеба Антипова, товарооборот продолжит расти и этому способствует строительство новой энергетической и логистической инфраструктуры. В частности, помимо основной газовой магистрали "Сила Сибири", активно развиваются "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ — 2", идут переговоры о строительстве дополнительного газопровода в Китай "Сила Сибири — 2" с пропускной способностью в 50 миллиардов кубометров в год.Кроме того, расширяют уже существующие контракты. Например, "Газпром" и китайский нефтегазовый гигант CNPC договорились о поставке дополнительных десяти миллиардов кубометров газа в год, доведя суммарный объем до 48 миллиардов.В то же время Москва и Пекин намерены существенно нарастить взаимовыгодное сотрудничество в сфере высоких технологий, науки и образования.Грандиозные планыРоссия и КНР составили дорожную карту по совместной работе над научными и высокотехнологичными проектами до 2025-го. Среди них — исследования в области беспилотных транспортных систем, новых источников энергии, экологически чистых агротехнологий, биоинженерии.Однако, как отмечает председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, в краткосрочной перспективе эти программы кардинально не повлияют на объемы товарооборота. "От задумки до практической реализации — длинный путь, а экономический эффект возможен, если проект будет перспективен и государство или частные инвесторы увидят в нем возможности. В Китае этот процесс налажен, там умеют ждать", — поясняет специалист.Судя по всему, запастись терпением стоит и в отношении совместного строительства арктической станции "Снежинка". Независимый эксперт Леонид Хазанов считает, что китайские компании сохраняют интерес к российской Арктике, хотя пока полноценно не вкладываются в проекты, наблюдая за развитием политической ситуации."Их участие сводится максимум к поставкам оборудования. Например, в 2022-м в КНР заложили корпуса двух атомных плавучих энергоблоков в арктическом исполнении на базе реакторных установок "РИТМ-200" для энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке", — говорит Хазанов.По его словам, в Китае готовы пока закупать нефть и природный газ, добытые на северных месторождениях России — но не более того. Вместе с тем эксперт полагает, что конкретные договоренности об инвестициях китайского бизнеса в Арктику могут не раскрывать, "дабы не искушать лишний раз власти США и Европейского союза".Но не все проекты поставили на паузу. Так, китайская Sinopec сохраняет участие в проекте Амурского газохимического комплекса, несмотря на трудности с поставками немецкого и итальянского оборудования. Впрочем, Хазанов считает маловероятным выход компании из столь дорогостоящей программы. "Скорее всего, они продолжат участвовать в реализации, например, могут посодействовать получению необходимого технологического оборудования от китайских поставщиков или в рамках параллельного импорта".Необходима регуляцияМосква и Пекин наращивают взаимодействие по большинству ключевых направлений. Генеральный директор логистической компании "РФК Групп" Максим Чепов называет Китай в текущих условиях "безальтернативным другом" во многих отраслях.При этом восточные партнеры могут воспользоваться ситуацией: станки, оборудование, производственные линии, автозапчасти, которые в большом объеме закупались на Западе, теперь поставляют из КНР."Уже сейчас многие китайские производители даже в рамках годами наработанных контрактных отношений пытаются пересмотреть условия в сторону более выгодных для себя. Например, перевести договоры на полную предоплату", — отмечает он.И это не единственная угроза, которую представляет растущая торговля с КНР. Как объясняет Антипов, российский рынок — относительно небольшой для китайских гигантов, так что им не составит труда задавить местных конкурентов, особенно в сфере высоких технологий.Для достижения баланса, заключает эксперт, необходима аккуратная регуляция рынка, которая, с одной стороны, позволит российской продукции занять собственные ниши, а с другой — не приведет к дефициту и привыканию потребителя к товарам низкого качества.

https://ria.ru/20230115/neft-1844714708.html

https://ria.ru/20230114/promyshlennost-1844576506.html

китай

россия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, китай, россия, ямал спг, арктик спг - 2, сила сибири — 2, пекин