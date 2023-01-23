08:00 23.01.2023 (обновлено: 08:05 23.01.2023)
Небывалый сдвиг: о чем договорились Россия и Китай
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. По итогам 2022-го товарооборот между Россией и КНР вырос почти на 30 процентов — до рекордных 192 миллиардов долларов. Российский экспорт — 114 миллиардов, импорт из Китая — 76. В начале прошлого года страны поставили цель достичь уровня в 200 миллиардов к 2024-му. Но задача практически решена уже сейчас, и на первый план выходит диверсификация отечественных поставок.
Кто и что поставляет
Сумму в 200 миллиардов долларов утвердили на российско-китайском саммите в Пекине в феврале 2022-го. Чуть позже председатель КНР Си Цзиньпин предложил увеличить ее до 250 миллиардов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал планы реалистичными.
Как сообщает Главное таможенное управление КНР, только за первое полугодие 2022-го объем российского экспорта увеличился почти на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и достиг 51 миллиарда долларов. Львиная доля поставок — больше 75 процентов — минеральное топливо, нефть и нефтепродукты. Москва получила за них 38 миллиардов долларов. При этом китайцы стали покупать больше продовольствия, цветных металлов, товаров лесной и химической промышленности.
Лесовоз в Красноярском крае
По мнению исполнительного директора компании "ДиСи Инжиниринг" Глеба Антипова, товарооборот продолжит расти и этому способствует строительство новой энергетической и логистической инфраструктуры. В частности, помимо основной газовой магистрали "Сила Сибири", активно развиваются "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ — 2", идут переговоры о строительстве дополнительного газопровода в Китай "Сила Сибири — 2" с пропускной способностью в 50 миллиардов кубометров в год.
Кроме того, расширяют уже существующие контракты. Например, "Газпром" и китайский нефтегазовый гигант CNPC договорились о поставке дополнительных десяти миллиардов кубометров газа в год, доведя суммарный объем до 48 миллиардов.
В то же время Москва и Пекин намерены существенно нарастить взаимовыгодное сотрудничество в сфере высоких технологий, науки и образования.
15 января, 08:00Редкие сорта: азиаты скупают российскую арктическую нефть
Грандиозные планы
Россия и КНР составили дорожную карту по совместной работе над научными и высокотехнологичными проектами до 2025-го. Среди них — исследования в области беспилотных транспортных систем, новых источников энергии, экологически чистых агротехнологий, биоинженерии.
Однако, как отмечает председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, в краткосрочной перспективе эти программы кардинально не повлияют на объемы товарооборота. "От задумки до практической реализации — длинный путь, а экономический эффект возможен, если проект будет перспективен и государство или частные инвесторы увидят в нем возможности. В Китае этот процесс налажен, там умеют ждать", — поясняет специалист.
© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиГрузовой автомобиль на автомобильном мосту через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ
Грузовой автомобиль на автомобильном мосту через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ
Судя по всему, запастись терпением стоит и в отношении совместного строительства арктической станции "Снежинка". Независимый эксперт Леонид Хазанов считает, что китайские компании сохраняют интерес к российской Арктике, хотя пока полноценно не вкладываются в проекты, наблюдая за развитием политической ситуации.
"Их участие сводится максимум к поставкам оборудования. Например, в 2022-м в КНР заложили корпуса двух атомных плавучих энергоблоков в арктическом исполнении на базе реакторных установок "РИТМ-200" для энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке", — говорит Хазанов.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПолярник Матвей Шпаро (слева) и участники 10-й Большой арктической экспедиции под его руководством на Северном полюсе
Полярник Матвей Шпаро (слева) и участники 10-й Большой арктической экспедиции под его руководством на Северном полюсе
По его словам, в Китае готовы пока закупать нефть и природный газ, добытые на северных месторождениях России — но не более того. Вместе с тем эксперт полагает, что конкретные договоренности об инвестициях китайского бизнеса в Арктику могут не раскрывать, "дабы не искушать лишний раз власти США и Европейского союза".
Но не все проекты поставили на паузу. Так, китайская Sinopec сохраняет участие в проекте Амурского газохимического комплекса, несмотря на трудности с поставками немецкого и итальянского оборудования. Впрочем, Хазанов считает маловероятным выход компании из столь дорогостоящей программы. "Скорее всего, они продолжат участвовать в реализации, например, могут посодействовать получению необходимого технологического оборудования от китайских поставщиков или в рамках параллельного импорта".
Необходима регуляция
Москва и Пекин наращивают взаимодействие по большинству ключевых направлений. Генеральный директор логистической компании "РФК Групп" Максим Чепов называет Китай в текущих условиях "безальтернативным другом" во многих отраслях.
При этом восточные партнеры могут воспользоваться ситуацией: станки, оборудование, производственные линии, автозапчасти, которые в большом объеме закупались на Западе, теперь поставляют из КНР.
"Уже сейчас многие китайские производители даже в рамках годами наработанных контрактных отношений пытаются пересмотреть условия в сторону более выгодных для себя. Например, перевести договоры на полную предоплату", — отмечает он.
И это не единственная угроза, которую представляет растущая торговля с КНР. Как объясняет Антипов, российский рынок — относительно небольшой для китайских гигантов, так что им не составит труда задавить местных конкурентов, особенно в сфере высоких технологий.
Для достижения баланса, заключает эксперт, необходима аккуратная регуляция рынка, которая, с одной стороны, позволит российской продукции занять собственные ниши, а с другой — не приведет к дефициту и привыканию потребителя к товарам низкого качества.