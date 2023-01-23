https://ria.ru/20230123/tanki-1846817066.html

В ФРГ не сказали, каким будет ответ на запрос Польши о танках для Украины

В ФРГ не сказали, каким будет ответ на запрос Польши о танках для Украины - РИА Новости, 23.01.2023

В ФРГ не сказали, каким будет ответ на запрос Польши о танках для Украины

Кабмин ФРГ не получал к настоящему моменту официальных запросов от Польши на снятие экспортных ограничений для поставки танков Leopard Украине и не... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:24

2023-01-23T15:24

2023-01-23T15:24

специальная военная операция на украине

в мире

матеуш моравецкий

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БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Кабмин ФРГ не получал к настоящему моменту официальных запросов от Польши на снятие экспортных ограничений для поставки танков Leopard Украине и не комментирует, каким будет ответ на возможное обращение. "К настоящему моменту официальных запросов не поступало", - сказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге в понедельник. По его словам, когда запрос поступит, тогда кабмин и прокомментирует, каким будет ответ на его. При этом он отметил, что Германия и впредь намерена придерживаться трех основных принципов при принятии дальнейших шагов в вопросах поддержки Украины: поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется; оставаться в тесной координации с союзниками и не предпринимать односторонних решений. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил журналистам, что согласие Германии на передачу другими странами Украине танков Leopard не имеет большого значения. Также польский премьер в интервью телеканалу Polsat заявлял, что его страна готова сформировать для поставок Киеву танков малую коалицию стран без участия Германии. Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине Leopard. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230121/tanki-1846479576.html

https://ria.ru/20230121/frg-1846426461.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, матеуш моравецкий, сергей лавров, украина, германия, россия, нато