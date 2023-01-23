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В ФРГ не сказали, каким будет ответ на запрос Польши о танках для Украины - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/tanki-1846817066.html
В ФРГ не сказали, каким будет ответ на запрос Польши о танках для Украины
В ФРГ не сказали, каким будет ответ на запрос Польши о танках для Украины - РИА Новости, 23.01.2023
В ФРГ не сказали, каким будет ответ на запрос Польши о танках для Украины
Кабмин ФРГ не получал к настоящему моменту официальных запросов от Польши на снятие экспортных ограничений для поставки танков Leopard Украине и не... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:24
2023-01-23T15:24
специальная военная операция на украине
в мире
матеуш моравецкий
сергей лавров
украина
германия
россия
нато
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БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Кабмин ФРГ не получал к настоящему моменту официальных запросов от Польши на снятие экспортных ограничений для поставки танков Leopard Украине и не комментирует, каким будет ответ на возможное обращение. "К настоящему моменту официальных запросов не поступало", - сказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге в понедельник. По его словам, когда запрос поступит, тогда кабмин и прокомментирует, каким будет ответ на его. При этом он отметил, что Германия и впредь намерена придерживаться трех основных принципов при принятии дальнейших шагов в вопросах поддержки Украины: поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется; оставаться в тесной координации с союзниками и не предпринимать односторонних решений. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил журналистам, что согласие Германии на передачу другими странами Украине танков Leopard не имеет большого значения. Также польский премьер в интервью телеканалу Polsat заявлял, что его страна готова сформировать для поставок Киеву танков малую коалицию стран без участия Германии. Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине Leopard. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230121/tanki-1846479576.html
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в мире, матеуш моравецкий, сергей лавров, украина, германия, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Матеуш Моравецкий, Сергей Лавров, Украина, Германия, Россия, НАТО
15:24 23.01.2023
 
В ФРГ не сказали, каким будет ответ на запрос Польши о танках для Украины

Власти ФРГ заявили, что ответят на запрос Польши о танках для Украины, когда он поступит

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Кабмин ФРГ не получал к настоящему моменту официальных запросов от Польши на снятие экспортных ограничений для поставки танков Leopard Украине и не комментирует, каким будет ответ на возможное обращение.
"К настоящему моменту официальных запросов не поступало", - сказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге в понедельник. По его словам, когда запрос поступит, тогда кабмин и прокомментирует, каким будет ответ на его.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 16:54Специальная военная операция на Украине
Главы МИД стран Балтии призвали Германию немедленно передать Украине танки
При этом он отметил, что Германия и впредь намерена придерживаться трех основных принципов при принятии дальнейших шагов в вопросах поддержки Украины: поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется; оставаться в тесной координации с союзниками и не предпринимать односторонних решений.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил журналистам, что согласие Германии на передачу другими странами Украине танков Leopard не имеет большого значения. Также польский премьер в интервью телеканалу Polsat заявлял, что его страна готова сформировать для поставок Киеву танков малую коалицию стран без участия Германии. Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине Leopard.
Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Кроме Германии, Польши и Финляндии, танки Leopard есть у Испании, Греции и Дании, уточняли финские СМИ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 09:38
В Германии встревожились из-за заявления Минобороны по танкам для Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМатеуш МоравецкийСергей ЛавровУкраинаГерманияРоссияНАТО
 
 
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