https://ria.ru/20230123/talyzina-1846803638.html

Валентина Талызина рассказала о своем самочувствии

Валентина Талызина рассказала о своем самочувствии - РИА Новости, 23.01.2023

Валентина Талызина рассказала о своем самочувствии

Валентина Талызина рассказала о своем самочувствии на фоне слухов о том, что ей стало плохо на праздновании дня рождения. Подробностями актриса поделилась в... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:01

2023-01-23T15:01

2023-01-23T15:01

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Валентина Талызина рассказала о своем самочувствии на фоне слухов о том, что ей стало плохо на праздновании дня рождения. Подробностями актриса поделилась в беседе с "Пятым каналом". По словам артистки, ей действительно потребовалось обратиться к врачу. Из-за перемены погоды у нее произошел скачок давления. "Была скорая помощь. У меня просто не понижалось давление, а давление было небольшое, ничего страшного", — рассказала Талызина.Актриса пояснила, что врачи сделали ей кардиограмму, провели измерения на пульсоксиметре, но "никакого лекарства не дали".Валентина Илларионовна уверяет, пишет "Пятый канал", что "сейчас с ней все в порядке".Талызина снималась в лентах "Зигзаге удачи", "Стариках-разбойниках", "Большая перемена", "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", сериале "Кухня" и многих других проектах. 22 января актрисе исполнилось 88 лет.

https://ria.ru/20230123/zbruev-1846771583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, валентина талызина, театр