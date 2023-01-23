https://ria.ru/20230123/tabak-1846698667.html

СМИ: в России могут ввести уголовную ответственность за контрафакт табака

СМИ: в России могут ввести уголовную ответственность за контрафакт табака - РИА Новости, 23.01.2023

СМИ: в России могут ввести уголовную ответственность за контрафакт табака

Минфин предложил ввести уголовную ответственность за продажу и производство контрафактных сигарет, пишет в понедельник издание РБК, ссылаясь на источники в... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T09:41

2023-01-23T09:41

2023-01-23T09:41

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минфин предложил ввести уголовную ответственность за продажу и производство контрафактных сигарет, пишет в понедельник издание РБК, ссылаясь на источники в правительстве и пресс-службу ведомства. "На рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности внесены законопроекты "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" и "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях". В сопроводительной документации к законам, подготовленным министерством финансов, говорится, что они направлены на введение госрегулирования производства и оборота табачной продукции", - пишет РБК. Издание ссылается на пакет документов, подлинность которого подтверждают источники в кабмине. В окончательной редакции статья будет гласить, что производство, закупка, хранение и поставка (в том числе экспорт и импорт) табачной продукции и сырья без соответствующей обязательной лицензии, "совершенные в крупном размере", будут наказываться штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период от года до трех лет либо принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет, указывает издание. Такие предложения аргументируются "потерями" госбюджета, а также заботой о здоровье населения. По оценкам экспертов, доля нелегальной табачной продукции на российском рынке возросла с 1,5% в 2016 году до 10,7% в 2021 году. А по оценке Счетной палаты, потери федерального бюджета с 2016 года по первое полугодие 2021 года составила почти 300 миллиардов рублей, включая недополучение НДС и акцизов. Также приводятся данные о смертности, "ассоциированной с курением", в России — 266,5 тысячи человек в год. Авторы законопроекта уверены, что потребители контрафактной продукции рискуют своим здоровьем больше, так как ее не проверяют на соблюдение технических регламентов и госстандартов. "Минфин подготовил законопроект, который вводит государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля", - подтвердили рассмотрение законопроектов РБК в пресс-службе Минфина, добавив, что в качестве модели регулирования предлагается использовать "уже налаженную" систему государственного регулирования и контроля алкогольного рынка.

https://ria.ru/20221202/rynok-1835955477.html

https://ria.ru/20220905/veyp-1814068602.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)