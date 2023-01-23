https://ria.ru/20230123/stoltenberg-1846745733.html

Столтенберг встретится с главой Минобороны Германии

Столтенберг встретится с главой Минобороны Германии - РИА Новости, 23.01.2023

Столтенберг встретится с главой Минобороны Германии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне обсуждения поставок танков Украине 24 января встретится в Берлине с главой минобороны Германии Борисом Писториусом,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:14

2023-01-23T12:14

2023-01-23T12:24

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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне обсуждения поставок танков Украине 24 января встретится в Берлине с главой минобороны Германии Борисом Писториусом, говорится в заявлении пресс-службы альянса."Во вторник 24 января генсек НАТО встретится в Берлине с министром обороны Германии Борисом Писториусом", - указывается в заявлении.Сообщается, что Столтенберг и Писториус выступят перед прессой в районе 9.15 по местному времени (11.15 мск).Ранее новый глава минобороны Германии Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО на авиабазе Рамштайн пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.В минувший четверг министр дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

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в мире, германия, украина, нато, йенс столтенберг, сергей лавров, россия