Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг встретится с главой Минобороны Германии - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/stoltenberg-1846745733.html
Столтенберг встретится с главой Минобороны Германии
Столтенберг встретится с главой Минобороны Германии - РИА Новости, 23.01.2023
Столтенберг встретится с главой Минобороны Германии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне обсуждения поставок танков Украине 24 января встретится в Берлине с главой минобороны Германии Борисом Писториусом,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:14
2023-01-23T12:24
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
нато
йенс столтенберг
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5a7d64a9e8823f2512d80873dd3b888.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне обсуждения поставок танков Украине 24 января встретится в Берлине с главой минобороны Германии Борисом Писториусом, говорится в заявлении пресс-службы альянса."Во вторник 24 января генсек НАТО встретится в Берлине с министром обороны Германии Борисом Писториусом", - указывается в заявлении.Сообщается, что Столтенберг и Писториус выступят перед прессой в районе 9.15 по местному времени (11.15 мск).Ранее новый глава минобороны Германии Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО на авиабазе Рамштайн пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.В минувший четверг министр дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html
https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_203:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_c713dba3fe558f514b62f37936c60e51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, нато, йенс столтенберг, сергей лавров, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Россия
12:14 23.01.2023 (обновлено: 12:24 23.01.2023)
 
Столтенберг встретится с главой Минобороны Германии

Генсек НАТО Столтенберг встретится с главой Минобороны Германии Писториусом 24 января

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне обсуждения поставок танков Украине 24 января встретится в Берлине с главой минобороны Германии Борисом Писториусом, говорится в заявлении пресс-службы альянса.
"Во вторник 24 января генсек НАТО встретится в Берлине с министром обороны Германии Борисом Писториусом", - указывается в заявлении.
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 08:00
Запад испугался перелома на украинском фронте. Поэтому срочно шлет танки
Сообщается, что Столтенберг и Писториус выступят перед прессой в районе 9.15 по местному времени (11.15 мск).
Ранее новый глава минобороны Германии Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО на авиабазе Рамштайн пояснил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения в будущем.
В минувший четверг министр дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 08:00
Европейские армии готовят к вторжению в Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала