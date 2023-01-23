https://ria.ru/20230123/srok-1846868449.html
Мужчине дали 13 лет колонии за убийство охранника парка под Тулой
Мужчине дали 13 лет колонии за убийство охранника парка под Тулой - РИА Новости, 23.01.2023
Мужчине дали 13 лет колонии за убийство охранника парка под Тулой
Жителя Подмосковья приговорили в Тульской области к 13 годам 3 месяцам колонии за убийство охранника местного парка, после того как тот пытался помешать ему... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:07
2023-01-23T17:07
2023-01-23T17:07
происшествия
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тульская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Жителя Подмосковья приговорили в Тульской области к 13 годам 3 месяцам колонии за убийство охранника местного парка, после того как тот пытался помешать ему украсть кабель от аттракциона, сообщает СУСК России по региону. "Как установлено следствием и судом, в сентябре текущего года обвиняемый открыто похитил два фрагмента силового кабеля от аттракциона, расположенного на территории муниципального учреждения "Узловские городские парки" – "Машиностроительный". Охранник, пытаясь пресечь противоправные действия мужчины, подвергся избиению со стороны злоумышленника… Пострадавший… скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. В кратчайшие сроки, отмечает СУСК, следователи вышли на подозреваемого – жителя Московской области. Он полностью признал свою вину. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 3 месяца. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230123/zaderzhanie-1846731043.html
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происшествия, московская область (подмосковье), тульская область, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Тульская область, Россия
Мужчине дали 13 лет колонии за убийство охранника парка под Тулой
Жителю Подмосковья дали 13 лет колонии за убийство охранника парка в Тульской области