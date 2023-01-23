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Мужчине дали 13 лет колонии за убийство охранника парка под Тулой - РИА Новости, 23.01.2023
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Мужчине дали 13 лет колонии за убийство охранника парка под Тулой
Мужчине дали 13 лет колонии за убийство охранника парка под Тулой - РИА Новости, 23.01.2023
Мужчине дали 13 лет колонии за убийство охранника парка под Тулой
Жителя Подмосковья приговорили в Тульской области к 13 годам 3 месяцам колонии за убийство охранника местного парка, после того как тот пытался помешать ему... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:07
2023-01-23T17:07
происшествия
московская область (подмосковье)
тульская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Жителя Подмосковья приговорили в Тульской области к 13 годам 3 месяцам колонии за убийство охранника местного парка, после того как тот пытался помешать ему украсть кабель от аттракциона, сообщает СУСК России по региону. "Как установлено следствием и судом, в сентябре текущего года обвиняемый открыто похитил два фрагмента силового кабеля от аттракциона, расположенного на территории муниципального учреждения "Узловские городские парки" – "Машиностроительный". Охранник, пытаясь пресечь противоправные действия мужчины, подвергся избиению со стороны злоумышленника… Пострадавший… скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. В кратчайшие сроки, отмечает СУСК, следователи вышли на подозреваемого – жителя Московской области. Он полностью признал свою вину. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 3 месяца. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), тульская область, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Тульская область, Россия
17:07 23.01.2023
 
Мужчине дали 13 лет колонии за убийство охранника парка под Тулой

Жителю Подмосковья дали 13 лет колонии за убийство охранника парка в Тульской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Жителя Подмосковья приговорили в Тульской области к 13 годам 3 месяцам колонии за убийство охранника местного парка, после того как тот пытался помешать ему украсть кабель от аттракциона, сообщает СУСК России по региону.
"Как установлено следствием и судом, в сентябре текущего года обвиняемый открыто похитил два фрагмента силового кабеля от аттракциона, расположенного на территории муниципального учреждения "Узловские городские парки" – "Машиностроительный". Охранник, пытаясь пресечь противоправные действия мужчины, подвергся избиению со стороны злоумышленника… Пострадавший… скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В кратчайшие сроки, отмечает СУСК, следователи вышли на подозреваемого – жителя Московской области. Он полностью признал свою вину.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 3 месяца. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Машина полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Тульская областьРоссия
 
 
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