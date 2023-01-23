https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846881605.html
Медведев призвал учесть опыт регионов по поддержке участников спецоперации
Медведев призвал учесть опыт регионов по поддержке участников спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023
Медведев призвал учесть опыт регионов по поддержке участников спецоперации
Опыт регионов, которые лучше справились с поддержкой участников специальной военной операции на территории Украины, должен быть распространен по всей территории РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:42
2023-01-23T17:42
2023-01-23T18:28
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
дмитрий медведев
украина
единая россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835244642_0:0:2334:1313_1920x0_80_0_0_dd43c3429a243ee1f4e7ab0ca5c9efcb.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Опыт регионов, которые лучше справились с поддержкой участников специальной военной операции на территории Украины, должен быть распространен по всей территории РФ, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии в понедельник.Во время заседания Медведев отметил, что во всех регионах РФ в прошлом году были приняты меры по социальной поддержке участников боевых действий и членов их семей. Однако в каких-то регионах это получилось сделать лучше, в других - с определенными проблемами, отметил политик."Понятно, что этот опыт должен быть распространен по всей территории - там, где это лучше получилось. Как я сказал, это нужно делать с учетом опыта, который мы имеем", - подчеркнул Медведев.Россия с 24 февраля проводит на территории Украины военную спецоперацию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230123/medvedev-1846882711.html
https://ria.ru/20230120/svo-1846256165.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835244642_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_176b43db1cb61cbfafd6f987452fbdc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, дмитрий медведев, украина, единая россия, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Дмитрий Медведев, Украина, Единая Россия, Здоровье - Общество
17:42 23.01.2023 (обновлено: 18:28 23.01.2023)
Медведев призвал учесть опыт регионов по поддержке участников спецоперации
Медведев призвал учесть успешный опыт регионов по поддержке участников спецоперации