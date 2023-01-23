https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846881605.html

Медведев призвал учесть опыт регионов по поддержке участников спецоперации

Медведев призвал учесть опыт регионов по поддержке участников спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023

Медведев призвал учесть опыт регионов по поддержке участников спецоперации

Опыт регионов, которые лучше справились с поддержкой участников специальной военной операции на территории Украины, должен быть распространен по всей территории РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:42

2023-01-23T17:42

2023-01-23T18:28

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

дмитрий медведев

украина

единая россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Опыт регионов, которые лучше справились с поддержкой участников специальной военной операции на территории Украины, должен быть распространен по всей территории РФ, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии в понедельник.Во время заседания Медведев отметил, что во всех регионах РФ в прошлом году были приняты меры по социальной поддержке участников боевых действий и членов их семей. Однако в каких-то регионах это получилось сделать лучше, в других - с определенными проблемами, отметил политик."Понятно, что этот опыт должен быть распространен по всей территории - там, где это лучше получилось. Как я сказал, это нужно делать с учетом опыта, который мы имеем", - подчеркнул Медведев.Россия с 24 февраля проводит на территории Украины военную спецоперацию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230123/medvedev-1846882711.html

https://ria.ru/20230120/svo-1846256165.html

россия

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россия, безопасность, дмитрий медведев, украина, единая россия, здоровье - общество