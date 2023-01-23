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Медведев призвал учесть опыт регионов по поддержке участников спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/spetsoperatsiya-1846881605.html
Медведев призвал учесть опыт регионов по поддержке участников спецоперации
Медведев призвал учесть опыт регионов по поддержке участников спецоперации - РИА Новости, 23.01.2023
Медведев призвал учесть опыт регионов по поддержке участников спецоперации
Опыт регионов, которые лучше справились с поддержкой участников специальной военной операции на территории Украины, должен быть распространен по всей территории РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:42
2023-01-23T18:28
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
дмитрий медведев
украина
единая россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Опыт регионов, которые лучше справились с поддержкой участников специальной военной операции на территории Украины, должен быть распространен по всей территории РФ, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии в понедельник.Во время заседания Медведев отметил, что во всех регионах РФ в прошлом году были приняты меры по социальной поддержке участников боевых действий и членов их семей. Однако в каких-то регионах это получилось сделать лучше, в других - с определенными проблемами, отметил политик."Понятно, что этот опыт должен быть распространен по всей территории - там, где это лучше получилось. Как я сказал, это нужно делать с учетом опыта, который мы имеем", - подчеркнул Медведев.Россия с 24 февраля проводит на территории Украины военную спецоперацию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230123/medvedev-1846882711.html
https://ria.ru/20230120/svo-1846256165.html
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россия, безопасность, дмитрий медведев, украина, единая россия, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Дмитрий Медведев, Украина, Единая Россия, Здоровье - Общество
17:42 23.01.2023 (обновлено: 18:28 23.01.2023)
 
Медведев призвал учесть опыт регионов по поддержке участников спецоперации

Медведев призвал учесть успешный опыт регионов по поддержке участников спецоперации

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Александр Мельников
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Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Опыт регионов, которые лучше справились с поддержкой участников специальной военной операции на территории Украины, должен быть распространен по всей территории РФ, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии в понедельник.
Во время заседания Медведев отметил, что во всех регионах РФ в прошлом году были приняты меры по социальной поддержке участников боевых действий и членов их семей. Однако в каких-то регионах это получилось сделать лучше, в других - с определенными проблемами, отметил политик.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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"Понятно, что этот опыт должен быть распространен по всей территории - там, где это лучше получилось. Как я сказал, это нужно делать с учетом опыта, который мы имеем", - подчеркнул Медведев.
Россия с 24 февраля проводит на территории Украины военную спецоперацию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. 20 января 2023 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДмитрий МедведевУкраинаЕдиная РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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