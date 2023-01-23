https://ria.ru/20230123/snaryady-1846911518.html

ВСУ обстреляли центр Горловки

ВСУ обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 23.01.2023

ВСУ обстреляли центр Горловки

Разрывы снарядов, выпущенных украинскими войсками, зафиксированы недалеко от школы в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T19:22

2023-01-23T19:22

2023-01-23T19:22

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Разрывы снарядов, выпущенных украинскими войсками, зафиксированы недалеко от школы в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщали об обстреле Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол