https://ria.ru/20230123/snaryady-1846911518.html
ВСУ обстреляли центр Горловки
ВСУ обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 23.01.2023
ВСУ обстреляли центр Горловки
Разрывы снарядов, выпущенных украинскими войсками, зафиксированы недалеко от школы в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T19:22
2023-01-23T19:22
2023-01-23T19:22
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Разрывы снарядов, выпущенных украинскими войсками, зафиксированы недалеко от школы в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщали об обстреле Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ обстреляли центр Горловки
Мэр Горловки Приходько: в центре города около школы зафиксировали разрывы снарядов ВСУ